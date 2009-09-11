Uzun ilişkilerin sonu aldatma mı?

Araştırma sonuçlarına göre uzun vadeli istikrarlı ilişkilerde kadınlar ilişkiden kaynaklanan duygusal problemler, erkekler ise günlük/mesleki sıkıntılarla birbirlerine karşı cinsel isteklerinin azaldığını söylüyor. Bu problemlere fiziki yorgunluklar ve yeni bir şey deneyimlemek isteği eklenince sonuç: aldatmak.



Krizde bile Türkler için seks önemli !



Yapılan araştırmada Erkeklerin %93’ü, Kadınların %81’i seks çok önemli diyor!



Yine tüm katılımcıların %70’i doyurucu bir cinsel yaşamı en az hobileri ve günlük işleri (örneğin alışveriş, temizlik) kadar önemli buluyor!



Modern ilişkilerde aşk ve seks birbirinden ayrılıyor!



Toplam katılımcılar içinde 10 kişiden 6 sı aşkı ve seksi ayırıyor. Oysaki büyük çoğunluk (%75) istikrarlı bir ilişkide cinselliğin daha iyi olacağı fikrinde. İstikrardan kaçılıp fast food sex denilen sadece cinsel içerikli, duygusal sorumluluk taşımayan ilişkilere ağırlık verilmesi nedenleri :

sorumluluk hissinin yarattığı baskı, vakit yetersizliği ve cinselliğin biteceği korkusu ve maddi imkansızlıklar olarak gösteriliyor.



Fast Food Sex’ten kadınların beklentisi duygusal yakınlık arayışı, erkeklerin beklentisi ise günlük hayatın sıkıntılarını unutmak. Sonuçlara göre 2 kadından 1’i halen çok hoşlandıkları kişilerle daha iyi tanıyana kadar seks için beklemek gerektiğine, çünkü aceleye getirilen seksin ilişkileri yozlaştırdığına inanıyor.





İstikrarlı ilişkiler aldatmayla sonuçlanıyor!



Araştırma sonuçlarına göre uzun vadeli istikrarlı ilişkilerde kadınlar ilişkiden kaynaklanan duygusal problemler, erkekler ise günlük/mesleki sıkıntılarla birbirlerine karşı cinsel isteklerinin azaldığını söylüyor. Bu problemlere fiziki yorgunluklar ve yeni bir şey deneyimlemek isteği eklenince sonuç: aldatmak.



10 erkekten 4’ü istikrarlı ilişkisini canlandırmak için başka birisiyle yeni bir maceraya hazır. Kadınlar ise yakalanmayacaklarından emin oldukları durumlarda aldatmaya meyilli. Toplamda 10 kişiden 8’i istikrarlı ilişkisini canlandırmak için çareyi aldatmak olarak görüyor.



Cinsel sorunlarda kadınlar çekicilik, erkekler performans derdinde!



Yapılan araştırmada kadın ve erkeğin cinsel sorunlara yaklaşımları da ortaya konuyor. Hem kadın hem de erkek cinsel sorunda üzgün ve depresif hissederken, kadınlar çekiciliklerini yitirdiklerini ve eşlerinin terk edeceğini düşünüyor. Araştırma sonuçlarına göre kadınlar için dış görünüş cinsel çekicilik için en önemli unsur. 10 kadından 6’sı iyi bir cinsel yaşam için iyi bir dış görünüş olması gerektiği fikrinde. Erkekler ise bu sorunları cinsel performanslarının yetersizliğine bağlayarak doktora başvurmayı düşünüyor. Toplamda 100 kişiden 12’si cinsel sorunları hakkında kimseyle konuşmuyor. Oysa cinsel sorunlar zaman geçtikçe kişiyi fiziksel olarak olduğu kadar psikolojik ve sosyal olarak da yıpratıyor.



Erkekler internette ilişki arıyor!



10 erkekten 6’sı interneti cinsel haz için kullanıyor. Kadınlarda bu oran sadece 10 kadından 3’ü olarak son derece düşük. Kadınlar internette cinsel haz tecrübesini yeni deneyim yaşamaya yönelik görürken, erkekler yalnızlıklarını veya partneriyle yaşadıkları sorunları da bu yolla unutuyor.









