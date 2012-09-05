Uzun hayatın sırrı yer sıçanında mı?

İngiliz bilim insanları, yaptıkları araştırmayla Afrika’da yaşayan tüysüz sıçan türünün farelere göre sekiz kat uzun yaşadığını belirledi.

Normal fare ebatlarındaki bu çıplak yersıçanları, üretkenliklerini hemen hemen ölene kadar koruyabiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, şimdi tüm dünyadan bilim insanları 'bu hayvanların uzun yaşamasının sırrı ne?' sorunun yanıtını arıyor.

Çünkü dişlek fareyi uzun yaşatan genin hangisi olduğu belirlenebilirse, bu, insanın ömrünü uzatabilecek olası tedavilere yenilerinin eklenmesini sağlayabilir.