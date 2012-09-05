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Yaşam

Uzun hayatın sırrı yer sıçanında mı?

Uzun ve genç yaşamanın sırrı, Afrika'da yaşayan yer sıçanında bulundu

05 Eylül 2012 14:47

İngiliz bilim insanları, yaptıkları araştırmayla Afrika’da yaşayan tüysüz sıçan türünün farelere göre sekiz kat uzun yaşadığını belirledi.

Normal fare ebatlarındaki bu çıplak yersıçanları, üretkenliklerini hemen hemen ölene kadar koruyabiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, şimdi tüm dünyadan bilim insanları 'bu hayvanların uzun yaşamasının sırrı ne?' sorunun yanıtını arıyor.

Çünkü dişlek fareyi uzun yaşatan genin hangisi olduğu belirlenebilirse, bu, insanın ömrünü uzatabilecek olası tedavilere yenilerinin eklenmesini sağlayabilir.

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