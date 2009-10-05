Uzun havalar kayıt altında

UNESCO söylenen uzun ve kırık havaları, ustalarının sesleriyle kayıt altına alıyor.



UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Projesi çerçevesinde Sivas'ın Zara ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Tanju Ozanoğlu ve ekibi, Sivas ile ilçelerinde söylenen uzun ve kırık havaları, ustalarının sesleriyle kaydediyor.



Zara ilçesinden başlanan çalışmada, Sivas'ın yetiştirdiği en önemli yöre sanatçılarından birisi olan Zaralı Halil Söyler'in yeğeni Azmi Çekem'in seslendirdiği Zara uzun havaları, görüntüleriyle kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan eserlerin uluslararası ve ulusal tanıtımlarda kullanılmasının sağlanacağı belirtildi.



Folklor Araştırmacısı Tanju Ozanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nce UNESCO çerçevesinde yaşayan insan hazineleri kıstası altında bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Bu çalışmalardan bir tanesinin de Sivas ili ve ilçelerini kapsadığını anlatan Ozanoğlu, ''bu çalışmalarda geleneksel yapıyı koruyan mahalli sanatçılarla ilgili bir çalışmamız sürmektedir. Sivas ilçeleri baz alınmaktadır. Bu ilk çalışmamız Zara ilçesinde yapılmıştır. Bu çalışmada yöreye ait mahalli sanatçılardan kırık havalar ve uzun havalara ait bir repertuvar elde edilmiştir'' diye konuştu.



Buradaki amacın, UNESCO çerçevesinde yaşayan insan hazineleri kıstası altında bu kişileri uluslararası bir platforma taşımak, bunları tanıtmak olduğunu anlatan Ozanoğlu, ''asıl amaç, genel müdürlüğümüz halk kültürü ve araştırma dairesi bilgi ve belge arşivine sokmaktır'' dedi.



Buradaki insanların bakanlığın arşivine girdiği takdirde ölümsüz olacaklarını ve bu bilgilerin kuşaktan kuşağa aktarılacağını anlatan Ozanoğlu, şunları kaydetti:

''Bu çalışmalar çok önemlidir. Son zamanlarda bu meslek sahibi insanlar, çırak yetiştirememektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle ve buna benzer durumlardan kaynaklanarak bu ürünler el sanatları olsun, halk oyunları olsun, müzik olsun ve buna benzer çalışmalar olsun, gitgide kaybolmaktadır. Şu an bu arkadaşların çırakları yoktur. Bunlar usta-çırak ilişkisiyle bu zamanlara kadar gelmişler ve yüzyıllık türküleri bugüne aktarmışlardır. Fakat genç neslin bu aşamaları yapmadığını ya da bu bilgileri az bildiğini görmekteyiz. Ne yazık ki, bu kültürel değerler yavaş yavaş yok olmaktadır.''



Çalışmaların Sivas'ın tüm ilçelerini kapsadığını anlatan Ozanoğlu, zamanla projenin ülke genelinde uygulanacağını sözlerine ekledi.



