Uzun geceler şişmanlatıyor

Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen aşırı kilo, diğer adıyla şişmanlık, en fazla uzun gecelere sahip olan kış aylarında meydana geliyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Özlem Özden, kış aylarında; gecelerin uzun olması nedeniyle artan öğün sayısı ve evde geçen vaktin artması nedeniyle de hareketsiz yaşamın kilo artışına neden olduğunu belirtti.



Yaşam tarzında yapılabilecek birkaç değişiklikle kilo artışının önüne geçmenin mümkün olduğunu kaydeden BSK Aydın Anka Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özlem Özden "Vücudumuz mevsimsel değişikliği fark ettiği anda aldığı enerjinin bir kısmını stoklamaya ve daha az yakmaya başlar. Özellikle ortam ısının düşmesi ile vücut arasında bir denge kurulması gerekir. Vücut, daima kendi ısısını dengede tutabilmek için harcadığı enerjiyi de dengede ve kontrol altında tutmak zorunda hisseder kendini. Bu nedenle kortizol dediğimiz hormonumuz mevsimsel olarak sentez miktarları değişir. Bu hormon vücudumuzda yağ dokusunu arttırıp soğuğa karşı vücut sıcaklığımızı dengede tutar. Doğada özellikle kutup hayvanlarının daha yağlı olmasında bu durumu gözlemleyebiliriz. Yani kış aylarında yağ kütlemizi artıracak hormonlar salınmış olur" dedi.



Kış aylarında kilo almanın en önemli nedenlerinden birini de hareketsizliğin oluşturduğunu belirten Özden "Kış aylarında hava soğuk ve yağışlı olduğu için, yürüyerek gidilecek yerlere giderken bile araca binilir. Yine hava koşulları nedeniyle yüksek enerji harcanmasını sağlayan bazı sporlar kışın yapılmaz. Sosyal aktiviteler de daha azdır. Geceler daha uzun olduğu için televizyon karşısında hareketsiz geçen saatler de uzundur. Bütün bunlar alınan enerjinin tamamının yakılmasını engeller. Ayrıca uzun kış gecelerinde akşam yemeğinden sonra yapılan atıştırmalar da kilo artışına neden olur" sözlerine yer verdi.



Yasemin Özden kışın kilo almamak için, spora devam edilmesini önererek vatandaşların, kızartma, salam, sosis, sucuk, tatlı, kuruyemiş, çikolata, sakatat, şekerli içeceklerden uzak durmasını istedi. Kanserin birinci sebebinin sigara, ikincisinin ise yanlış beslenmeden kaynaklandığını ifade eden Beslenme Diyet Uzmanı Özlem Özden "Doğru bir beslenme programında güne mutlaka kahvaltı ile başlanması gerekir. Kahvaltı ile öğlen yemeği arasında meyve ya da yoğurt yenilmeli.



Öğlen yemeği ile akşam yemeği arasında da mutlaka meyve ya da diğer lifli besinler tüketilmeli. Akşam yemeği mutlaka saat 19.00'dan önce yenmeli. Şehir yaşamında akşam öğünü ne yazık ki daha geç saatlere kayabiliyor. Burada yapılan en önemli hata, modern şehir insanının yoğunluk nedeniyle, kahvaltıdan sonra gün içinde yemek yemeyi unutup, akşam yemeğine yüklenmesidir. Akşam yemeği mümkün olduğunca hafif olmalıdır. En önemlisi de, akşam yemeğinden sonra atıştırmaların yapılmamasıdır" sözlerine yer verdi.

