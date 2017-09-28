Uzun dönem otomobil kiralayanlar MTV artışından muaf

ANKARA, (DHA) - BİNEK otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi\'ne (MTV) önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 40 zam uygulanacak olması otomobil kiralama sektörünü hareketlendirdi. Bu ve bunun gibi artışlardan etkilenmek istemeyen kullanıcılar için şirketler uzun dönem kiralamaları öneriyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal\'ın, sadece binek otomobillerin vergisine yönelik ilişkin bir artış olduğunu söylediği torba yasa meclise sunuldu. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi\'nde sistem değişikliğine gidilecek. Şu anda sadece motor silindir hacmini dikkate alan sistem var. Binek otomobilin değerini de dikkate alan yeni bir tarife değişikliği olacak. Yeni alınacak binek otomobillerde aracın değeri artıkça vergi miktarında da yüzde 10 ve 20 oranında artış olacak. Bu durumun otomobil kiralama şirketlerine nasıl yansıyacağını Corporent Kurucu Ortağı Barkın Pınar anlattı. Uzun dönem kiralama yapanların bu gibi artışlardan etkilenmeyeceğini vurgulayan Pınar, \"MTV\'ye yapılan zam ile birlikte en düşük vergi 258 TL olacak. Zammın ardından araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı da değişecek. MTV\'deki yüzde 40\'lık zamla birlikte 1.6 motor olan orta üst sınıf bir otomobilin MTV\'si 1.035 TL\'den 1.450 TL\'ye çıkacak. Bu artış ister istemez kiralama şirketlerinin fiyatlarını da yansıyacak. Ancak bu gibi durumlardan etkilenmemek için uzun dönem kiralama yapmak her zaman daha avantajlı. Geçen ay 3 senelik kiralama yapan müşterilerimiz şuandaki MTV sürecinden etkilenmedi. Sonuçta vergide, sigorta masraflarında, araç servis maliyetlerinde sürekli bir artış yaşanıyor, yaşanmaya da devam edecek. Ancak uzun vadeli kiralamalarda anlaşma yapılan günün fiyatları baz alındığı için kullanıcı yaşanan zamlardan olumsuz etkilenmiyor\" dedi.

