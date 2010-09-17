-''UZUN BURUN'' PROFESÖRÜ KORKUTTU TRABZON (A.A) - 17.09.2010 - Dünyada ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Laurent Lantieri, ileride yüz naklinin Türkiye'de de yapılabileceği konusunda umudu olduğunu söyledi. 8.8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek'in burnu, dünyada ilk yüz naklini gerçekleştiren profesörün adeta gözünü korkuttu. Trabzon'da katıldığı konferansın ardından bir gazetecinin, Özyürek'in gazetedeki fotoğrafını göstererek, ''Bu kadar önemli ve özel ameliyatlar yapıyorsunuz, bu kadar büyük bir burun yapabilir misiniz?'' sorusu üzerine Prof. Dr. Lantieri ve beraberindekiler fotoğrafa bakıp bir süre güldü. Lantieri soruya ''Bu benim için çok zor'' yanıtını verdi. Prof. Dr. Lantieri, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''32. Ulusal Estetik ve Plastik Cerrahi Kongresi'' kapsamındaki bir konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansın ardından Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Topalan ve Prof. Dr. Sühan Ayhan, Fransız plastik cerrah Prof. Dr. Lantieri'nin de katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Bugüne kadar dünyada 13 yüz nakli yapıldığı ifade eden Prof. Dr. Lantieri, şunları söyledi: ''Bu nakillerden 5'i Fransa'da benim bölümümde gerçekleştirildi. Bu çok uzun soluklu süreç oldu. 2001 yılında başladı izinlerin alınması, yetkilerin belirlenmesi ve protokollerinin oluşturulması. 2006 yılından bu yana ilk vakalar başladı. En son olguyu bundan 1-2 ay önce gerçekleştirdik. Buradaki amaç, kaza, yanık, ateşli silah yaralanması gibi sebeplerden dolayı yüzü tamamen bozulmuş bir insanın toplumla tekrar bütünleşmesi için atılan bir adımdır. Yüz nakli başka şansı olmayan bir hastanın tekrar işe dönebilmesi, tekrar toplumla bütünleşebilmesi için atılmış bir adımdır.'' -SORU CEVAPLAR- Prof. Dr. Lantieri, bir gazetecinin, ''Yüz nakli ilk kalp nakli kadar önemli mi?'' sorusu üzerine, ''Kalp nakli, o ameliyatı olmazsa ölecek hasta için ne kadar önemliyse, yüz nakli de o kadar önemlidir'' dedi. Ameliyat sonrası kullanılan ilaçların yan etkilerinin neler olduğu sorusuna Lantieri, şu cevabı verdi: ''Bağışıklığı baskılayan ilaçların kullanılmasıyla kanser ve enfeksiyon riskinde artma gibi birtakım etkiler var. Ancak böbrek nakli gibi yaşamsal bir organın naklinde de bu ilaçlar kullanılıyor. Burada risk-yarar dengesini çok iyi gözetmek lazım. Ameliyat sonrasındaki dönemde uzun süre birkaç hap kullanıyorlar. Bu ilaçlar kronik süregelen hastalıkları olan hastaların kullandığı gibi ilaçlar.'' Bir gazeteci, Prof. Dr. Lantieri'ye, 8.8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek'in gazetede yer alan fotoğrafını göstererek, ''Bu kadar önemli ve özel ameliyatlar yapıyorsunuz, bu kadar büyük bir burun yapabilir misiniz?' sorusunu yöneltti. Prof. Dr. Lantieri ve beraberindekiler fotoğrafa bakıp bir süre güldükten sonra Lantieri, ''Bu benim için çok zor'' dedi.