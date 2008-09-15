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Yaşam

Uzun boylular fazla kazanıyor!

ABD'de yapılan anket sonuçlarına göre uzun boylu insanlar, daha fazla kazanıyor ve daha mutlu oluyorlar.

15 Eylül 2008 03:00

ABD'de Gallup ve Well-Being Index isimli iki komuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre uzun boylu insanlar, ortalama boylulara oranla hayatlarında daha mutlu oluyorlar.

Boyları yüzünden daha fazla memnun olan bu insanlar ayrıca diğerlerine oranla yüzde 4 daha fazla para kazanıyor.

Yapılan araştırmaya göre ayrıca uzun boylular, üzüntü, stres, kızgınlık gibi insana zarar veren duygulara da daha az kapılıyorlar.

Normal boy ortalamasından sadece 3 santim kısa olan erkeklerin yüzde 75'i ise en mutsuz kesimi oluşturuyor.

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