-UZUN BAYRAM TATİLİ EK SEFERLER KOYDURDU ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne ulaşması nedeniyle artan yolcu talebine paralel olarak kara, hava ve demiryolunda ek seferler konulmaya başlandı. Karayolu yolcu taşımacılığındaki yoğunluğa ilişkin bilgi veren Metro Turizm Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Yirmibeşcik, Kurban Bayramı tatilinin uzun olması nedeniyle vatandaşların seyahat taleplerinde artış olduğunu söyledi. Yolcu talepleri doğrultusunda bazı hatlara ek seferler koyduklarını anlatan Yirmibeşcik, bu seferlerin şimdiden dolduğunu kaydetti. Yeni ilave sefer planlaması yaptıklarını belirten Yirmibeşcik, özellikle Arife günü olan 15 Kasım Pazartesi ile tatilin başladığı 12 Kasım Cumaya yoğun talep olduğunu, bunları 13 Kasım Cumartesi gününün izlediğini kaydetti. Tatil sonrası dönüş için 21 Kasım Pazar gününün rağbet gördüğünü ifade eden Yirmibeşcik, şirketlerinin sistemi gereği doluluk oluştuğu anda ek sefer planlaması yaptıklarını sözlerine ekledi. Karayolunda olduğu gibi yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketleri de Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler yapacak. SHGM yetkilileri, havayolu işletmelerinin tatil dönemi için ek sefer başvurusunda bulunmaya başladıklarını bildirdi. Buna göre, Kurban Bayramı tatili süresince yurt içi ve yurt dışına yönelik 100'ün üzerinde ek sefer yapılması öngörülüyor. -HEM BAYRAM HEM DE KPSS İÇİN EK YHT SEFERİ- TCDD Genel Müdürlüğü de önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Ankara-Eskişehir hattında günlük 22 olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer sayısını artırdı, konvansiyonel trenlere ilaveler yaptı. Buna göre ek YHT'ler, 12 ve 20 Kasımda Ankara'dan saat 17.00, Eskişehir'den saat 20.00'de; 13, 15 ve 21 Kasımda Ankara'dan saat 14.00, Eskişehir'den saat 17.00'de hareket edecek. Diğer taraftan TCDD Genel Müdürlüğü, 12-22 Kasımda konvansiyonel trenlerinden İzmir Mavi, Fatih Ekspresi, İç Anadolu Mavi, Meram Ekspresi, Eskişehir Ekspresi, Başkent Ekspresi, Sakarya Ekspresi ve Cumhuriyet Ekspres'e vagonlar ekletti. TCDD, ayrıca 28 Kasımda ÖSYM tarafından Ankara'da yapılacak KPSS sınavına Eskişehir'den katılacak adayların güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımını sağlamak için Eskişehir-Ankara arasında ilave sefer koydu. İki il arasındaki mesafeyi 1,5 saatte alan YHT'nin ek seferi sınav günü saat 06.00'da gerçekleşecek.