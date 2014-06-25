'Uzun adam' eşi için validen yardım istedi

2 metre 51 santimlik boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'n giren Sultan Kösen, eşi Merve Kösen'in Suriye'den dönememesi üzerine Mardin Valisi Mustafa Taşkesen'den yardım istedi.

Sultan Kösen geçen yıl Ekim ayında Mardin'de düzenlenen düğünle Suriyeli Merve Kösen ile evlendi.

Merve Kösen, ölen amcasının cenazesine katılmak üzerine iki hafta önce Suriye'nin Kamışlı kentine gitti.

Giderken, döneceğini söyleyip yetkili makamlardan izin alması gerekirken bunu yapmayan Merve Kösen'in, cenazeye katılıp dönerken sorunla karşılaştı. Kamışlı'nın karşısında bulunan Nusaybin Sınır Kapısı kapalı olduğu için izinsiz giden Merve Kösen, Türkiye'ye giriş yapamadı.

Sultan Kösen, eşinin dönememesi üzerine bugün ziyaret ettiği Mardin Valisi Mustafa Taşkesen'den yardım istedi.

Kösen, eşini durumunu anlatarak, "Eşimle telefonla görüşüyorum ama henüz buraya dönemedi. Bize yardımcı olunuz. O gelemezse ben giderim. Onsuz yaşayamam" dedi.

Vali Taşkesen de Kösen'e gereken girişimlerde bulunacağını söyledi.