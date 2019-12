'Üzümün kızı' New York'u salladı

Modacı Rabia Yalçın’ın çevreci “Üzümün Kızı” koleksiyonuna New York’ta “En Yenilikçi Haute Couture Tasarım Ödülü” verildiTürk modacı Rabia Yalçın, New York Haute Couture Moda Haftası kapsamında “Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanma ve Az Tüketim” sloganıyla düzenlediği defilede, pet şişelerin geri dönüştürülmesinden elde edilen kumaşları da kullanarak oluşturduğu kreasyonunu tanıttı.Yalçın defilesinde özellikle yeşil, sarı, mavi, toprak rengi ve kırmızı gibi doğada sık görülen renklerle birlikte gri, siyah ve beyaz tonlarına da yer verdi. Aralarında kaftan modellerinin de bulunduğu koleksiyonun hemen hemen tümünde “üzüm salkımı” motifinin kullanıldığı görüldü.Yalçın’a defilenin sonunda çevreye önem verdiği ve bu kapsamda modaya getirdiği yenilikçi anlayış dolayısıyla “New York Couture En Yenilikçi Tasarım” ödülü verildi. Yalçın, defilenin sonunda yaptığı açıklamada, dünyada çok önemli bir konuya değinmekten ve bu nedenle ödül almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.Yalçın, her zaman bu tür önemli konulara sosyal sorumlulukla bakmak gerektiğine inandığını ve koleksiyonlarında buna önem verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:“Anadolu’da, doğuda, el tezgahlarında kadınlar tarafından dokunan ve tamamen yerli kumaşlar kullandım. Bunların bir kısmı pet şişenin geri dönüşümünden elde ettiğimiz polyester kumaşlardı, bir kısmı soya liflerinden elde edilmiş tamamen organik kumaşlardı. Organik kumaşlardan ve materyallerden nasıl gece elbisesi olabiliyormuş bunu göstermek istedim. Bu gerçeği modanın üst halkasını oluşturan kesime anlatabilirsek dünyayı koruyabiliriz, çünkü dünya modada bu küçük kesimi takip ediyor..Yalçın'ın kazanmış olduğu bu başarı, yurt dışında sahip olduğu ilk başarı değil. Geçen yıl da New York Moda Haftası'nda segilediği Katre koleksiyonuyla ilgi toplayan Yalçın, Darfur'da yaşanan insanlık ayıbına dikkat çekmek için sergilediği koleksiyonla Time dergisine haber olmuştu.Yurt içinde üzerine yapışan ve kendisinin reddettiği 'tesettür modacısı' lafının yaptığı işleri yansıtmadığını belirten Yalçın, yakın gelecekte de başarılarıyla adından sıkça söz ettireceğe benziyor.