T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Üzümün kızı' New York'u salladı

Türbanlı modacı Rabia Yalçın’a New York'ta “En Yenilikçi Haute Couture Tasarım Ödülü” verildi

08 Eylül 2008 03:00

Modacı Rabia Yalçın’ın çevreci “Üzümün Kızı” koleksiyonuna New York’ta “En Yenilikçi Haute Couture Tasarım Ödülü” verildi

Türk modacı Rabia Yalçın, New York Haute Couture Moda Haftası kapsamında “Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanma ve Az Tüketim” sloganıyla düzenlediği defilede, pet şişelerin geri dönüştürülmesinden elde edilen kumaşları da kullanarak oluşturduğu kreasyonunu tanıttı.



Yalçın defilesinde özellikle yeşil, sarı, mavi, toprak rengi ve kırmızı gibi doğada sık görülen renklerle birlikte gri, siyah ve beyaz tonlarına da yer verdi. Aralarında kaftan modellerinin de bulunduğu koleksiyonun hemen hemen tümünde “üzüm salkımı” motifinin kullanıldığı görüldü.

Sosyal sorumluluk

Yalçın’a defilenin sonunda çevreye önem verdiği ve bu kapsamda modaya getirdiği yenilikçi anlayış dolayısıyla “New York Couture En Yenilikçi Tasarım” ödülü verildi. Yalçın, defilenin sonunda yaptığı açıklamada, dünyada çok önemli bir konuya değinmekten ve bu nedenle ödül almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yalçın, her zaman bu tür önemli konulara sosyal sorumlulukla bakmak gerektiğine inandığını ve koleksiyonlarında buna önem verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

Anadolu geleneği

“Anadolu’da, doğuda, el tezgahlarında kadınlar tarafından dokunan ve tamamen yerli kumaşlar kullandım. Bunların bir kısmı pet şişenin geri dönüşümünden elde ettiğimiz polyester kumaşlardı, bir kısmı soya liflerinden elde edilmiş tamamen organik kumaşlardı. Organik kumaşlardan ve materyallerden nasıl gece elbisesi olabiliyormuş bunu göstermek istedim. Bu gerçeği modanın üst halkasını oluşturan kesime anlatabilirsek dünyayı koruyabiliriz, çünkü dünya modada bu küçük kesimi takip ediyor.. 

Yalçın'ın kazanmış olduğu bu başarı, yurt dışında sahip olduğu ilk başarı değil. Geçen yıl da New York Moda Haftası'nda segilediği Katre koleksiyonuyla ilgi toplayan Yalçın, Darfur'da yaşanan insanlık ayıbına dikkat çekmek için sergilediği koleksiyonla Time dergisine haber olmuştu.

Yurt içinde üzerine yapışan ve kendisinin reddettiği 'tesettür modacısı' lafının yaptığı işleri yansıtmadığını belirten Yalçın, yakın gelecekte de başarılarıyla adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24