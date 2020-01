Üzümde fiyat isyanı

Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)- MANİSA\'da geçen hafta 5 lira 40 kuruştan satılan kuru üzüm, bir hafta içinde 3 lira 70 kuruşa kadar düşünce, üretici tepki gösterdi. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, devletin bir an önce üzüm için taban fiyatı belirlemesini isterken, üreticinin isyanda olduğunu söyleyerek para etmeyen üzümü yollara dökebileceklerini söyledi. Bir üretici de üzümden para kazanamadığını belirterek, üzüm bağını söktü.

Türkiye\'de üzüm üretiminin yüzde 90\'ının yapıldığı Manisa\'da, üzüm fiyatları üreticiyi mağdur etti. Fiyatı bir hafta önce kilosu 5 lira 40 kuruşa kadar çıkan kuru üzüm, Kurban Bayramı\'nın ardından kilo fiyatının 3 lira 70 kuruşa kadar düştü. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, üreticilerle birlikte tepkili olduklarını dile getirerek \"Bir haftada ne değişti? Bir hafta önce 5 lira 40 kuruştu, bir hafta sonra 3 lira 70 kuruş oldu. Üzüm para etmiyor. Hükümetin yanlış politikası var. Yıllardır üretici bekledi, bekledi. Ama artık sabrı taşmak üzeredir. Masrafını bile karşılayamıyoruz. Artık ok yaydan çıkıyor. Birçok üretici yollara \'üzüm dökelim\' diyor. Bundan sonra kimse üreticiyi neden durdurmadınız demesin\" dedi.

\"FINDIKTAKİ GİBİ TABAN FİYAT AÇIKLANSIN\"

Üzümün stratejik bir ürün olduğunu ve ülkeye milyon dolarla ifade edilen bir katkı sağladığını kaydeden Kaçire, \"Üzüm ihraç edildiğini ve gelir elde edildiğini açıklıyorlar. Ama üzümün sahibinden hiç bahsetmiyorlar. Karadeniz Bölgesi\'nde fındığın taban fiyatı açıklanıyor. Bizim de üzümümüz var. Devlet acilen üzümde taban fiyat açıklamalı. Bugün çiftçi kan ağlar durumda. Biz devletimizi, milletvekillerimizi uyarıyoruz. Çok sıkıntılıyız. Üzüm 4 liranın altına düştüğü zaman tamamen zarardır, tarladan toplamamak daha iyidir\" diye konuştu. Üzümün fiyatının 5 liranın üzerinde olması gerektiğini kaydeden Kaçire, üreticinin maliyetini ancak bu şekilde karşılayabileceğini belirterek şöyle konuştu:

\"Bizi kaderimize terk ederlerse üretmekten vazgeçeriz. 2007 yılında 7-8 lira olan üzüm, 2017 yılında 3 lira 70 kuruşa düştü. Bizi sokağa, yola dökerler. Bu işin önünü alamayız. Bakanlığımız bir an önce müdahale etmeli. 14 senedir acaba bir şeyler düzelir mi diye bekliyoruz. Ama her şey geriye gidiyor. Çiftçi freni kopmuş kamyon gibi giderse nereye toslarız bilmiyoruz. Biran önce müdahale alım kurumu devreye girmeli.\"

Üreticiler ayrıca TARİŞ\'in de fiyat açıklamadığını ve etkisiz kaldığını belirterek, TARİŞ\'in devreye girmesini istedi.

ÇİFTÇİ PARA KAZANAMAYINCA BAĞINI SÖKTÜ

Manisa\'da Yunusemre İlçesi Evrenos Mahallesi\'nde üzüm bağları olan çiftçi İbrahim Sürücüler, üzüm fiyatları düşünce yıllardır üzümden para kazanamadığını belirterek bağını söktü. Sürücüler, 10 dönüm bağını köklemeye başladığını belirterek, \"Bu bağcılığın, üreticinin sonu. Lütfen yetkililer duysun. Derdimize derman olsunlar. Mahsul para etmiyor, satamıyoruz. Köklesem boş dursa en azından zarar etmem\" diye konuştu.

