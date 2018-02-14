Üzüm üreticisine 'bağlarda erken uyanma' uyarısı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerini üzerinde olması nedeniyle üzüm üreticisinin bu yıl \'bağlarda erken uyanma\' tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, TARSİM sigortası yapılması çağrısında bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Manisa\'da da bu kış hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve kuraklık yaşanması nedeniyle bağlarda erken uyanma tehlikesi ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bağlarda budama döneminin tamamlandığını, uyanma evresi hazırlıklarının başladığını dile getirerek, şunları söyledi:

\"Sıkıntılı bir durum var. Ülkemizde yaşanan kuraklık, her yerde olduğu gibi ilçemizde de var. Bu konuda çiftçilerimizin yapacağı en olumlu şey, bir an önce Şubat ayının sonuna kadar TARSİM sigortalarını yaptırmaları. Eğer TARSİM sigortalarını yaptırmazlarsa, çiftçimiz bu yıl mağdur olacak. Çünkü bu yıl, hava şartları çok değişik. Bu sene bu zamana kadar hâlâ doğru düzgün kış yaşamadık ama badem ağaçları çiçek açtı. Bademlerin çiçek açması, 15-20 gün sonra bağların uyanmasına işarettir. Bu da çok tehlikeli bir durum. Bu nedenle çiftçimiz ne yapıp edip sigortasını yaptırsın. Yarın mağdur olmak istemiyorsak yaptıralım. Bizim dileğimiz afet olmasın ama bizim önceden bunun önlemini almamız lazım.\"

\'ONLAR DA CANLI\'

Bağların mart ayının 20\'sinden sonra uyanması gerektiğine dikkat çeken Okur, \"Eğer bağlar erken uyanırsa, mart ayında yaşanabilecek bir don veya aşırı soğuk ilçedeki bağları perişan eder. Tam bağ uyanma aşamasına geldiğinde filizlerin patladığı dönemlerde, gece yaşanabilecek eksi 1 veya eksi 5 soğuklar, bağları kökünden patlamaya kadar götürür. Bu uyarımızı çiftçilerimiz dikkate alsın\" dedi.

Bağların da bir canlı olduğunu ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, \"Kışı yaşayamazsa, uyku dönemini rahat geçiremez ise şaşkınlığa uğrar. Nasıl insanoğlu uyuyarak dinleniyorsa, bağın da bir uyuma ve dinlenme süresi vardır. Ama havalara bakıyoruz uyku dönemi değil, bahar dönemi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Şubat ayının ortasındayız. Geçmiş yıllarda bu zamanlarda kar yağışı vardı. Türkiye genelinde bu durum böyleydi ama buna yapacak bir şey yok. Tek dileğimiz 2018 yılını devletimizin de yardımıyla iyi bir şekilde geçirmesini sağlamak\" diye konuştu.

Okur son olarak, bu yıl yaşanabilecek kuraklık tehlikesine karşı vahşi sulama sistemi yerine kapalı sulama sistemine geçilerek önlem alınabileceğini dile getirdi.



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