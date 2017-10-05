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Ekonomi

Üzüm rekoltesi düştü, pekmez fiyatı yükseldi

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de her yıl Eylül ayının sonu itibariyle bağlardan toplanan üzümlerden pekmez yapılıyor

05 Ekim 2017 14:54

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE\'de her yıl Eylül ayının sonu itibariyle bağlardan toplanan üzümlerden pekmez yapılıyor.
Altunhisar İlçesi\'ne bağlı Ulukışla Köyü\'nde köylüler pekmez sezonunu açtı. Topladıkları üzümleri elleriyle işleyerek pekmeze dönüştüren köylüler, kilosunu da bu yıl 20-25 liradan satıyor. Üzüm rekoltesinin düşmesi nedeniyle geçen yıl 15 lira olan pekmezin  kilosunun 25 liraya kadar çıktığını belirten üretici Mehmet Demirtaş, 750 kilo üzümden 50 kilo pekmez elde edildiğini söyledi. Demirtaş, \"Pekmez yapımı 3 gün sürüyor. Bağlarda yetişen üzümlerin toplanmasıyla işe başlıyoruz. Toplanan üzümler daha sonra çuvalların içerisine konularak üzüm ezme teknesinde ezilerek suyu çıkarılıyor.  Üzümlerden elde edilen üzüm suyu kazanlarda yüksek ateşte kaynatıyor. Daha sonra dinlenmeye bırakılan üzüm suyu soğuduktan sonra süzülerek tekrar ateşe konuluyor. Normal ateşte uzun bir kaynatıldıktan sonra pekmez haline getiriliyor\" dedi.

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