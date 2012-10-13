Kaza ve cinayet haberleri kadınları daha çok üzüyor

Kanadalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, cinayet tarzında kötü haberler erkeklere oranla kadınlarda daha farklı tepkiye neden olduğunu ve kanlarında bulunan stres hormonunun, kortizol seviyesinin de arttırdığına dikkat çekti.

Plos One dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; kaza ve cinayet ile ilgili haberler derlendi. Kadın ve erkek katılımcılar her iki türdeki 24 haberi 10 dakika okudu. Stres testine tabi tutulan katılımcıların tükürük örneklerinde kortizol seviyesi ölçüldü. Bu ölçüm neticesinde üzücü haberleri okuyan kadınlarında daha fazla stres hormonu salgıladıkları, erkeklerde ise kortizol seviyesinin değişmediği ifade edildi