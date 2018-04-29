T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'Üzücü ama bu fotoğrafı çekmem gerekiyordu'

Vahşi doğa fotoğrafçısı Justin Hofman'ın Endonezya sularında görüntülediği kulak pamuğu taşıyan küçük denizatı fotoğrafı internette viral oldu. Hofman bu fotoğrafı üzücü olmasına karşın çekmesi gerektiğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Vahşi doğa fotoğrafçısı Justin Hofman'ın Endonezya sularında çektiği kulak pamuğu taşıyan küçük denizatının fotoğrafı internette viral oldu.

BBC'ye konuşan Hofman fotoğrafla ilgili "Can sıkıcı, iğrenç ve üzücüydü ancak bu fotoğrafı çekmem gerekiyordu" dedi.

Hofman "Başta bu şirin denizatını kendi başına bulduğum için çok mutluydum. Sonra akıntı değişti, yosunlar, plastik, lağım ve diğer çöpler kayalıkların üstünden suya karıştı. Arkada gördüğünüz beyaz lekeler plastik poşetler. Bütün bunlar olurken bunun önemli bir sahne olduğunu ve belgelenmesi gerektiğini anladım" dedi.

Fotoğraf ayrıca Yılın Vahşi Doğa Fotoğrafçısı yarışmasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VahşiJustin Hofman EndonezyaHofmanSonraArkadaBütünYılın Vahşi Doğa Fotoğrafçısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24