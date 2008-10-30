Üzmez’in tahliye kararına Bakan’dan itiraz

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Vakit Gazetesi Yazarı 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez’in cinsel istismarda bulunduğu 14 yaşındaki B.Ç.’nin ruhsal sağlığının bozulmadığı görüşüne yer verilen bilirkişi raporuna itiraz edecek. SHÇEK avukatları, yasal olarak, halen kurumun koruması altında bulunan B.Ç.’nin ruhsal durumunu ortaya koyan bir raporla mahkemeye başvuracak. Üzmez, Mudanya’da 14 yaşındaki B.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Bilirkişi raporunda B.Ç’nin beden ve ruh sağlığının bozulmadığı öne sürülünce, mahkeme Üzmez’in tutuksuz yargılanmasına karar verdi.Devlet peşinde SHÇEK avukatları, üç kişilik bir komisyon kurarak, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi hazırladılar. Rapora itirazın en geç yarın yapılacağı öğrenildi. Kurum avukatları, B.Ç.’nin koruma altındaki tavırlarından, uyku düzensizliklerinden, korkularından, yaşadığı travmadan yola çıkarak, bilirkişi raporunda yer alan hususlara karşı görüş bildirecekler.14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla yargılandığı davada önceki gün tahliye olan Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez, FOX TV ana haber bülteninde canlı yayına katılarak soruları yanıtladı. Spiker ile Üzmez arasındaki diyalogun ilginç bazı bölümleri şöyle:Spiker: Sayın Üzmez, küçük yaşta bir kıza cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandınız. Aile önce sizi suçladı, sonra şikâyetini geri aldı ve bugün serbest kaldınız. Bir de sizden dinleyebilir miyiz efendim?Üzmez: Ne dinleyeceksiniz.Spiker: O zaman neden tutuklandınız ve 6 ay cezaevinde kaldınız?Üzmez: Bir takım şeyler olmuş. Doğru mudur, yanlış mıdır ben onu bilmiyorum kardeşim. Hep oraya bakıyorsunuz. Hiç mi ben boynumu oynatmayacağım yahu cendereye sokmayın bizi.Spiker: Sayın Üzmez, 14 yaşındaki kızın ifadeleri var, annesinin ifadeleri var sonra bu ifadeler son anda değişiyor. Siz bunlara yalan mı diyorsunuz?Üzmez: Hayır değişme diye bir şey yok.. Kız Hüseyin abinin, Hüseyin amcanın eli dahi değmedi bana diyor. Ben kızı sadece gittiğim zaman gördüm.Spiker: Biz davanın gidişatını etkilemek için bir şey söylemiyoruz. Biz bir yorum da yapmıyoruz. Size soru soruyoruz.Üzmez: Ne sorusu soruyorsunuz? Siz yargıç mısınız? Siz savcı mısınız? Kimsiniz siz hem de sesinizi ayarlayın. Sözümü kesmeyin benim. Ben keserim yoksa.Spiker: Siz 76 yaşındasınız ve 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenmek istiyorsunuz bu sizce doğru mudur?Üzmez: Ben inançlarıma göre konuşurum. Ben inancıma bakarım. Bana göre bir tek hakikat vardır Allah’ın kitabı, resullahın sünneti... Gerisi fasa fiso yalan ayaklarımın altında.Spiker: Sayın Üzmez konuya gelebilir miyiz lütfen.Üzmez: Ben sanık değilim size cevap vermek zorunda değilim.Spiker: Biz gazeteciyiz size soru soruyoruz.Üzmez: Bırak, bırak gazeteci filan dinlemiyorum. Ben vaktiyle gazeteci vuran adamım.Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, bu olayın ilk ortaya çıktığı günlerde dile getirdiği görüşlerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Çubukçu, "Olayda mağdur olan çocuktur. Hiç kimse aksini savunamaz. Toplumsal, vicdani ve hukuki açıdan kabul edilemeyecek bir fiildir. Korunması gereken çocuktur. Onun yüksek yararı için ne gerekiyorsa yapacağız. Haklarını korumaya ve çıkarlarını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. Bu arada Üzmez’in, "Cumhurbaşkanı beni çıkarmak istemiş" sözlerine Cumhurbaşkanlığı’ndan yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu iddia tamamen gerçekdışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın adı geçen kişi için af çıkarmak istediğinin ileri sürülmesi iyi niyetle bağdaşmamaktadır" denildi.