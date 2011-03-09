-ÜZMEZ'İN AVUKATI ÜZMEZ'İN VEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Yazar Hüseyin Üzmez'in avukatı Bayram Sabah, Üzmez'in vekilliğinden istifa etti. Sabah'ın Lüleburgaz Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına gönderdiği sanık vekilliğinden istifa dilekçesinde şunlar kaydedildi: ''Hukuk Fakültesi okurken bir dava adamı olarak hayranlıkla kitaplarını ve hayatını okuduğum müvekkil Hüseyin Üzmez'in dava sürecinde yaşadığım ve şahit olduğum hadiseler ilkelerim doğrultusunda ve gördüğüm lüzum üzerine bu davadan istifa etmem gerektiği hususunda bende kuvvetli kanaat oluşturduğundan sanık müvekkil Hüseyin Üzmez'in vekilliğinden istifa ediyorum.''