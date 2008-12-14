Üzmez’i aklayan heyetin son vukuatı

6. İhtisas Dairesi taciz konusundaki ısrarlı, onlara göre ‘Tecavüz ruh sağlığını bozmuyor!’. Daire, öz babası ve amcası tarafından istismar edilmesine rağmen 17 yaşındaki bir kıza da sağlam raporu verdi.



Üzmez’in taciz ettiği 14 yaşındaki B.Ç.’ye ’ruh ve beden sağlığının bozulmadığı’ yönünde rapor veren İstanbul Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Dairesi’nin bir vukuatı daha ortaya çıktı. Heyet bu kez de İzmir’de öz babası ve amcası tarafından taciz edilen 17 yaşındaki bir kız için aynı yönde rapor düzenledi!



İzmir’de yaşayan E.U.(17), iddiaya göre iki yıl önce öz babası H.U. ve amcası H.U.’nun cinsel istismarına uğradı. Genç kızın şikayeti üzerine baba ve amca tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı genç kızın anlatımları üzerine baba ve amca hakkında ‘Cinsel İstismar’ suçundan 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açtığı davada 8 yıla kadar hapis cezası istedi. 5 ay tutuklu kalan amca ve baba tutuksuz yargılanmaz üzere tahliye edildi. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden alınan iki ayrı raporda genç kızın cinsel istismara uğradığı belirtildi.



Tecavüzden kaçıp ailesine sığınmıştı



Mahkemeye geçtiğimiz haftalarda gelen İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu ise babası ve amcası tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen genç kız için ‘ruh sağlığı bozulmamıştır’ diye rapor verdi. Bu olayla adli tıp kurumu tekrar tartışmaların odağına taşındı. Olayın mağduru olan genç kızın 2005 yılında Urla İlçesi’ndeki Barbaros Çocuk Köyü’nde meydana gelen tecavüz mağdurlarından biri olduğu ortaya çıktı. E.U.’nun Barbaros Çocuk Köyü’ndeki skandalın ardından ailesiyle kalmaya başladığı ve bir yıl sonra da baba ve amcasının tacizine uğradığı öne sürüldü, psikolojisinin iyice bozulduğu belirtildi. Urla ilçesinde sivil toplum örgütleri ve devletin desteğiyle kurulan Barbaros Çocuk Köyü’ndeki bazı çocuklara cinsel taciz ve tecavüz girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine jandarma savcının talimatıyla harekete geçmişti. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınmış, köy müdürü E.T. ile bakıcı annelerinde bulunduğu kişiler tutuklanmıştı. İddianamede 2000-2005 yılları arasında köyde kalan yaşları 6 ile 17 arasında değişin 16 kız ve erkek çocuğun taciz ve tecavüze uğradığı öne sürülmüştü. Yargılama sonunda köy müdürü E.T., ceza alırken, diğerleri beraat etmişti. Barbaros Çocuk Köyü daha sonra kapatılmıştı. Çocuklar çeşitli illere gönderilmişti.



Heyette çocuk psikiyatrı yok



Neredeyse tüm taciz ve tecavüz vakalarında ’ruh sağlığını bozan’ hiçbir unsur görmeyen (!) heyette bir tane bile pedagog veya çocuk psikiyatrı yok. İşte olay raporların altında imzası bulunan heyet üyeleri ve uzmanlık alanları:



Dr. Cemal Yalçın Ergezer (Başkan - Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı), Dr. Yasemin Çakmak (Adli tıp uzmanı), Dr. Gökhan Eriş (Adli tıp uzmanı), Prof. Dr. Seyfettin Uludağ (Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı), Doç. Dr. Gülgün Engin (Radyoloji uzmanı) ve Prof. Dr. Hamdi Özkara (Üroloji uzmanı).



BU DÖRDÜNCÜ VUKUATLARI



SATRANÇÇIYI KURTARDILAR: 11 ve 13 yaşındaki iki kız öğrencisine cinsel tacizden tutuklanan satranç öğretmeni Halil Sertaç Dalkıran, Adli Tıp Kurumu’nun “çocukların beden ve ruh sağlığının bozulmadığına ilişkin” raporundan sonra tahliye edildi.



ÜZMEZ’E TAHLİYE: 14 yaşındaki B.Ç.’yi tacizden tutuklanan Vakit yazarı Hüseyin Üzmez de raporun ardından cezaevinden tahliye oldu.



13 YAŞINDAKİ KIZA 15 DEDİLER: Konya’da 13 yaşındayken 2 kez tecavüze uğrayan Ümmühan’a aynı heyet ‘Kız 15 yaşında’diye rapor verince sanıklardan 2’si beraat etmiş, 13’ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

