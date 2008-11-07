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Üzmez'e tahliye, Şırnaklı tacizciye 22 yıl

Kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanan Vakit yazarı Üzmez tahliye edilirken, Siirt'te aynı suçtan yargılanan bir kişi 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

07 Kasım 2008 02:00


Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez, 14 yaşındaki B.Ç.'yi cinsel istismar etmekle suçlandığı ve tutuklu yargılandığı davada, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun "mağdurenin fiziksel ve ruhsal sağlığı bozulmadığı" yönündeki raporu üzerine tahliye edilirken, Siirt'te aynı suçtan yargılanan bir kişi ise 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üzmez'i tahliye ettiren hatalar zinciri

Şırnak'ta 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan bir kişi 22 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanığın can güvenliği nedeniyle Siirt'te yapılan duruşmada sanık Abdullah Başçi hazır bulundu. Savcı, sanığın mağdureye cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığını ve mağdurenin olay sonrası ruh sağlığının bozulduğunu belirterek, Başçi'nin TCK'nın ilgili maddelerince cezalandırılmasını istedi.
Suçlamayı reddeden Başçi ise olayla ilgisi bulunmadığını belirterek, "Sabıkalı olduğum için bütün suçlar bana yüklendi. Karakoldaki ifadem baskıyla alındı. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti Başçi'nin, nitelikli cinsel taciz suçundan 16, hürriyeti tehdit suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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