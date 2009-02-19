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Yaşam

Üzmez, protestocu kadınlardan şikâyetçi olmadı

Hüseyin Üzmez, cinsel istismar davasının çıkışında kendisine yumurtalı ve şemsiyeli saldırıda bulunan kadınlardan şikâyetçi olmadı.

19 Şubat 2009 02:00

Hüseyin Üzmez, cinsel istismar davasının çıkışında kendisine yumurtalı ve şemsiyeli saldırıda bulunan kadınlardan şikâyetçi olmadı.

Hüseyin Üzmez, cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davanın son duruşmasının çıkışında kendisine yumurtalı ve şemsiyeli saldırıda bulunan kadınlar hakkında açılan kamu davası kapsamında ifade verdi.

Bursa Adliye Sarayına gelen Hüseyin Üzmez'in, kadınların kendisine yönelik saldırısıyla ilgili soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, kadınlar hakkında şikâyetçi olmadığını belirttiği öğrenildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yazar Hüseyin Üzmez, yargılandığı Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 10 Şubatta yapılan duruşmanın ardından bir grup kadının şemsiyeli ve yumurtalı saldırısına uğramış

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