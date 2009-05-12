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Yaşam

‘Üzmez davasında raporlar değiştirildi’

Adli Tıp Kurumu'ndan istifa eden Erdoğan'dan Hüseyin Üzmez davasında, Adli Tıp’ta hazırlanan raporların değiştirildiğini öne sürdü.

12 Mayıs 2009 03:00

Adli Tıp Kurumu'ndan istifa eden Erdoğan'dan Hüseyin Üzmez davasında, Adli Tıp’ta hazırlanan raporların değiştirildiğini öne sürdü.

Adli Tıp Kurumu'na (ATK) atanan ve kurum içinde yaşadıkları nedeniyle kısa süre içinde istifasını veren ilk çocuk psikiyatrı Doç. Dr. Ayten Erdoğan, dün akşam yayımlanan Arena programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Batı ülkelerinde taciz ve tecavüze uğrayan çocukların yüzde 70'inin kız çocuğu olduğunu belirtirken Türkiye'de ise tacize uğrayan çocukların yüzde 70'inin erkek çocuklar olduğunu söyledi. Tecavüz mağduru olan çocukların ruhsal durumlarını tespit eden raporların çocuk psikiyatrı bulunmayan ATK 6. İhtisas Kurulu tarafından hazırlandığını kaydeden Erdoğan, Vakit yazarı Hüseyin Üzmez'in taciz ettiği B.Ç. vakasından sonra atandığı kuruldan daha önce "ruhsal durumda bozukluk yoktur" raporlarının "ruhsal durumda bozukluk tespit edilmiştir" şeklinde değiştirildiğini kaydetti. Erdoğan, taciz ya da tecavüze uğrayan çocukların suçu kendisinde aradı- ğını ve yüzde 30'unun intihar etme kararında olduğunu belirtti.

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