Uzmanların tarihi yarımadanın şeklini bozduğunu söylediği Yenikapı dolgu alanına onay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Tarihi Yarımada’nın şeklini bozduğu gerekçesiyle uzmanların tepki gösterdiği Yenikapı dolgu alanının yeni imar planlarını onayladı. Mahkeme dolgu alanının imar planlarını 2016 yılında iptal etmişti.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre CHP’li Meclis üyeleri mahkemenin imar planlarını iptal etme gerekçelerinin uygulanmadığına dikkati çekerek, “Yargı kararı kadük hale getirildi” dedi.

TMMOB’a bağlı Mimarlar, Şehir Plancıları ve İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yenikapı sahilinde yaklaşık 90 futbol sahası büyüklüğündeki dolgu alanına ilişkin 2012 yılında hazırlanan imar planlarına karşı dava açtı. Mahkeme dolgu alanlarının imar planlarını 2016 yılında “oluşacak araç trafiği/otopark yönünden çözümlemeler getirmemesi” gibi gerekçelerle iptal etti.

Yargı kararı kadük

Kararın üzerine bakanlık İBB’den yeni imar planları hazırlamasını istedi. İBB bakanlığın isteği ve mahkeme kararı doğrultusunda yeni imar planları hazırladı. Yeni imar planları İBB Meclisi aralık ayı oturumlarının son gününde oylamaya sunuldu.

Yeni imar planları CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Oylama sırasında söz alan CHP’li meclis üyesi Esin Hacıalioğlu “Yenikapı dolgu alanı Tarihi Yarımada’da ‘ur’ gibi bir çıkıntı. Dolgu alanı yapılmamalıydı. Yanlış karar alındı. Meslek odaları dava açtı ve kazandı. Şimdi ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Yeni planlarla mahkeme kararı kadük hale getirildi. Tekrar dava açılacak ve dava yine kazanılacak” dedi.