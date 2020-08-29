Uzmanların sonbahar endişesi artıyor: Tedbir alınmazsa bir kişi 2-3 kişiye bulaştıracak

Mart ayından bu yana Türkiye’de etkisini sürdüren Covid-19 salgını, ikinci dalga uyarılarının yapıldığı sonbahar öncesi yeniden yükseliş eğiliminde. Uzmanlar vakaların yeniden azalma eğilimi göstereceği tarihe dair net bir açıklama yapamazken uyarılarını tekrar ediyor.

Hekimler, maske kuralına uyulmadığı, sosyal mesafeye dikkat edilmediği, kamusal önlemler hayata geçirilmediği takdirde vaka sayılarının azalmayacağı görüşünde. Tedbir alınmadığı takdirde bulaş hızının artabileceğini ifade eden uzmanlar, "Bir kişi 2-3 kişiye bulaştırabilir" uyarısı yapıyor.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, vaka sayısındaki artışın hangi tarihe kadar süreceğine ilişkin bir değerlendirmenin doğru olmadığını belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bu artış eğilimi toplumun maske ve mesafe kuralına ne kadar uyacağıyla ilişkili olduğunu söyledi.

Bugünkü adımlarla devam edildiği taktirde vaka sayılarındaki artışın süreceğini söyleyen Kara, “Bu şekilde devam edersek, önümüzdeki dönemin de solunum yolu enfeksiyonlarının da başladığı bir dönem olduğu için, vaka sayısındaki artış deva eder. Ama biz önlemlere uymayı başarırsak, önlemleri en azından sıkı sıkıya uyarsak, bunu sadece sokakta yürürken diye düşünmeyelim aynı evde yaşamadığımız herhangi biriyle yan yana olduğumuzda da önlemleri alabilirsek vaka artışının önüne geçer, hatta vakaların inişini hızla sağlarız” dedi.

Türkiye’nin salgın karşısında henüz birinci dalgayı tam olarak atlatamadığını ifade eden Kara, “Vakalarımızda dalgalanmalar oluyor ama bu dalgalanmaların bir kısmı bugünlerde olduğu gibi büyük oluyor. Gerçekten ciddi bir yükselmemiz var ve bu tedirgin edici. Bu nedenle ivedilikle, hep beraber şöyle düşünmemiz lazım; Yapabileceğimin en fazlasını en hızlı şekilde yapmak gerekiyor. O da mutlak ve mutlak maske takmak, mutlak ve mutlak mesafe kuralına uymakla olur. Ama bunu yaşamımızın her anında uygulamamız lazım. Bir düğüne gittiğim zaman karşımızdaki amcamın oğlu, dayımın kızı şeklinde bir düşünce içerisinde hareket ederek, ‘Ondan bir şey gelmez’ demememiz gerekiyor. Karşımızdaki herkesin virüs bulaştıracağını düşünüp maske ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Sonbaharla birlikte kapalı mekanlara tekrar dönüleceğini, buralarda daha fazla kişiler arasında temas yaşanacağını, grip sezonunun da başlamasıyla endişelerinin daha da arttığını belirten Hacettepe Üniversitesi’nde görevli Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’ndan Doç. Dr. Cavit Yavuz Işık da, şunları kaydetti:

"Covid-19’la ilgili aldığımız her önlem gripte de işe yarıyor. Bu önlemlere ne kadar uyum sağlar, korunmanın ne kadar önemli olduğunu iyi anlatırsak, bununla birlikte kamusal önlemleri ne kadar hayata geçirebilir ve o gözle toplumun uyumunu arttırma çalışmaları yapabilirsek sıkıntımız o kadar az olur. Örneğin bu hafta yayınlanan genelgeyle kamuya esnek çalışma yapabilme yetkisi gibi adımlar önemli. Bu anlamda iller düzeyinde yapılabilecekleri ortaya koyup tekrardan bazı önlemleri hayata geçirmeye çalışmak gerekiyor. Bunu sadece bireylere bırakmak da doğru bir yol ve yöntem değil. Toplumun uyumu düşükse toplumun da uyum sağlayabileceği kamusal çalışmalar yapmalıyız. “