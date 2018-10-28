Uzmanlardan uyarı: Tavuğu yıkamadan pişirin

İngiliz sağlık ve beslenmem uzmanları, çiğ tavuğu pişirmeden önce yıkamanın gıda zehirlenmesi riskini arttırdığı uyarısında bulundu.

İngiltere Gıda Standartları Dairesi (FSA), 4 bin 500 İngiliz vatandaşın katılımıyla yaptığı ankette katılımcıların yüzde 44'ünün tavuğu pişirmeden önce yıkadığını ortaya koydu.

FSA, tavuğun yıkanmasıyla etrafa sıçrayan sular aracılığıyla ellere, mutfak tezgâhına, pişirme kaplarına kampilobakter bakterisi bulaştığını söylüyor.

İngiltere'de her yıl yaklaşık 280 bin kişinin kampilobakter enfeksiyonuna yakalandığı fakat ankete katılanlarınsa yalnızca yüzde 28'inin bu enfeksiyondan haberdar olduğu belirtildi.

Bakteri hakkında bilgi sahibi olanların da sadece üçte biri enfeksiyon kaynağının kümes hayvanları olduğunun bilincinde.

Ankete katılanların yüzde 90'ı, 'salmonella bakterisi ve E. coli olarak da bilinen koli basilini duyduklarını' söylüyor.

Tavukları pişirmeden önce yıkayanlar bunu daha çok 'pislikleri ve mikropları temizlemek için' veya alışkanlık olarak yaptıklarını ifade ediyor.

Kampilobakter, İngiltere'de gıda zehirlenmesine neden olan bakterilerin başında geliyor.

Ölüm riski

Gıda zehirlenmesi vakalarının çoğu da tavuklardaki mikroplardan kaynaklanıyor.

Zehirlenmenin belirtileri, ishal, mide krampları ve mide bulantıları, ateş ve halsizlik olarak ortaya çıkıyor.

Çoğu hastanın rahatsızlığı yalnızca birkaç gün sürüyor fakat gıda zehirlenmesi uzun vadede, bağırsak sendromu ve sinir sistemini etkileyen Guillain-Barre sendromu gibi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.

Bu tip rahatsızlıkların ölüme de neden olabileceği belirtiliyor. En büyük risk grubu beş yaş altı çocuklar ve ileri yaştaki yetişkinler.

İngiltere Gıda Standartları Dairesi FSA Başkanı Catherine Brown, "Çiğ tavuğa dokunduktan sonra ellerin yıkanması ve iyi pişirilmesi gibi bazı tavsiyeler dikkate alınsa da araştırmamız tavuğun pişirilmeden önce yıkanmasının yaygın bir uygulama olduğunu gösteriyor" dedi.

Brown şöyle devam etti:

"Bu nedenle halka, çiğ tavuk etini yıkamamaları çağrısında bulunuyor ve çiğ tavuğun yıkanmasının çapraz kontaminasyon sonucu kampilobakter enfeksiyonuna yakalanma riskini arttırdığı konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz."