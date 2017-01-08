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Yaşam

Uzmanlardan tavsiye: Karda düşmemek için penguen gibi yürüyün

“Ağırlığın öne atılan bacağa verilerek yürünmesi halinde, kayıp düşme ihtimali de azalıyor”

08 Ocak 2017 23:32

Alman Ortopedi ve Travma Cerrahisi Topluluğu, karlı ve buzlu zeminlerde penguen gibi ağırlığın öne atılan bacağa verilerek yürünmesini önerdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Alman Ortopedi ve Travma Cerrahisi Topluluğu'nun internet sitesindeki bilgilendirmede yer alanlara göre, normalde insanlar yürürken vücut ağırlığı bedenlerinin ortasında oluşuyor. Ancak kaygan zeminlerde bu yürüme tarzı insanı kaymaya açık hale getiriyor.

Bu nedenle ağırlığın öne atılan bacağa verilerek yürünmesi halinde, kayıp düşme ihtimali de azalıyor. 

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