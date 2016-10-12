Uzmanlardan romantik komedileri yalanlayacak araştırma: İlk bakışta aşk yok!

Washington Uygulamalı Biyoloji Enstitüsü uzmanları, insanların birbirine ilk bakışta veya resme bakarak gerçekten aşık olamadıklarını, gerçek aşkın sadece dördüncü görüşmeden sonra oluşabildiğini bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, bilim adamlarının iddia ettikleri gibi ilk görüşmede insan bilinci muhatabın bir ‘zihinsel bir portresini’ çizer, sonra analiz edip elde edilen sonuçları yeniden kontrol eder. Ondan sonra insan karşısındakinin davranışını daha titiz bir şekilde değerlendirmeye başlar. Bundan sonra, yani insanların belli derecede birbirlerini anlayabildikleri ve belli miktarda ortak deneyimi biriktirdikleri dördüncü veya beşinci görüşmede, insanlar arasında psikologlara göre aşk olarak nitelendirilebilen bir duygu oluşmaya başlar. Uzmanlar gerçek bir duygunun oluşması için birbirlerinin resimlerini görmenin ve mesajlaşmanın insanlara yetersiz geldiğini düşünüyor. Zira bilim adamlarının söyledikleri gibi bu durumda beyin muhatap hakkında yeterli miktarda bilgi alamaz. Psikologlara göre bu nedenle internet aracılığıyla tanışmak, insanların gerçekten aşık olmalarını sağlayamaz.