T24 LogoT24 Logo
Çevre

Uzmanlardan ortak rapor: Küresel iklim krizi kapıda

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Birleşmiş Milletler panelinde bir araya gelen uzmanlar, iklim değişikliği konusunda önemli uyarılar yaptı

14 Nisan 2014 10:42

Berlin'de toplanan iklim uzmanlarından  uyarı geldi: Çok hızlı hareket edin, aksi takdirde çok geç kalınmış olacak. Bir hafta süren müzakerelerinin ardından yayınlanan 33 sayfalık raporda, iklim değişikliğiyle mücadelede çok hızlı hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Rapora göre, büyük ölçüde petrol, gaz ve kömürün yanmasından oluşan küresel emisyonlar, 2000 ile 2010 yılları arasında daha önceki tüm 10 yıllık dönemler içinde en yüksek oranına ulaştı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yüzyılın ortasında emisyonların yüzde 40-70 düzeyinde azaltılamaması durumunda, küresel ısınma durdurulamayacak.

Yenilenebilir enerjiye geçişin önemine vurgu yapılan ve karbon yakıtların kullanımının hızlı bir şekilde terk edilmesi istenen raporda, yeni bir hamle yapılmaması halinde sıcaklıkların 2100'de 3.7 ile 4.8 arasında değişebileceğine işaret edildi. Ayrıca, bunun hedeflenen 2 derecenin çok üzerinde olduğu hatırlatıldı.

Kömürle çalışan enerji santralleri yerine doğalgazla çalışan santrallerin iklim değişkliği ile mücadelede önemli olabileceği kaydedilirken, “Çok açık ki, daha fazla ertelemek demek daha fazla kayıp demek. Eğer sıcaklık artışını 2 dereceyle sınırlandırmak istiyorsak hızlı hareket etmeliyiz” dendi.

 

Dışarıda eylem

 

Konferans binasının dışında ise, Greenpeace üyelerinin gösterisi vardı. Eylemciler, bir an önce iklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçilmesini talep etti.

 

BM'den ülkelere çağrı

 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, raporla ilgili değerlendirmede bulundu, "Rapor, küresel sera gazı emisyonlarının hızlandırılmış bir tempoda arttığını teyit etmektedir" ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Ban, bütün ülkelere yaptığı çağrıda, 23 Eylül 2014'te New York'ta yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne iddialı bildiriler getirmeleri için hızla ve cesaretle hareket etmelerini ve 2015 yılında küresel, iddialı ve yasal iklim anlaşmasına ulaşmak için gerekli her türlü çabayı göstermelerini istedi.
 

ETİKETLER

küresel iklim kriziuzmanlarraportehlikehızlı olunrapor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24