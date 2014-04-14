Uzmanlardan ortak rapor: Küresel iklim krizi kapıda

Berlin'de toplanan iklim uzmanlarından uyarı geldi: Çok hızlı hareket edin, aksi takdirde çok geç kalınmış olacak. Bir hafta süren müzakerelerinin ardından yayınlanan 33 sayfalık raporda, iklim değişikliğiyle mücadelede çok hızlı hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Rapora göre, büyük ölçüde petrol, gaz ve kömürün yanmasından oluşan küresel emisyonlar, 2000 ile 2010 yılları arasında daha önceki tüm 10 yıllık dönemler içinde en yüksek oranına ulaştı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yüzyılın ortasında emisyonların yüzde 40-70 düzeyinde azaltılamaması durumunda, küresel ısınma durdurulamayacak.

Yenilenebilir enerjiye geçişin önemine vurgu yapılan ve karbon yakıtların kullanımının hızlı bir şekilde terk edilmesi istenen raporda, yeni bir hamle yapılmaması halinde sıcaklıkların 2100'de 3.7 ile 4.8 arasında değişebileceğine işaret edildi. Ayrıca, bunun hedeflenen 2 derecenin çok üzerinde olduğu hatırlatıldı.

Kömürle çalışan enerji santralleri yerine doğalgazla çalışan santrallerin iklim değişkliği ile mücadelede önemli olabileceği kaydedilirken, “Çok açık ki, daha fazla ertelemek demek daha fazla kayıp demek. Eğer sıcaklık artışını 2 dereceyle sınırlandırmak istiyorsak hızlı hareket etmeliyiz” dendi.

Dışarıda eylem

Konferans binasının dışında ise, Greenpeace üyelerinin gösterisi vardı. Eylemciler, bir an önce iklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçilmesini talep etti.

BM'den ülkelere çağrı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, raporla ilgili değerlendirmede bulundu, "Rapor, küresel sera gazı emisyonlarının hızlandırılmış bir tempoda arttığını teyit etmektedir" ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Ban, bütün ülkelere yaptığı çağrıda, 23 Eylül 2014'te New York'ta yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne iddialı bildiriler getirmeleri için hızla ve cesaretle hareket etmelerini ve 2015 yılında küresel, iddialı ve yasal iklim anlaşmasına ulaşmak için gerekli her türlü çabayı göstermelerini istedi.

