Uzmanlardan Omicron uyarısı: Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskelerinizi atın

Türkiye de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen Omicron vakalarının artışı rekor düzeyde devam ederken, ABD’li uzmanlar, insanları bez ve tek katmandan oluşan cerrahi maskelerini çöpe atmaya çağırdı. Bilim insanları, aşılı insanları da enfekte edebilen Omicron'dan korunmak için bu tür maskelerin işe yaramadığını söyledi.

Wall Street Journal’de yer alan habere göre ABD’nin en prestijli hastanelerinden bir olan Mayo Clinic, tüm hastaların ve ziyaretçilerin cerrahi maske veya N95 veya KN95 maskeleri takmasını zorunlu kıldı.

Yüze tam oturan maskeler öneriliyor

Tek katmanlı kağıt maskelerin ve kumaş maskelerin Omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlamadığı aktarıldı. Bununla birlikte, pek çok kişinin rahatlık ve tarz için tercih ettiği tek katmanlı bez maskeler, Koronavirüs'ü taşıyan daha büyük damlacıkları engelleyebiliyor. Ancak bulaşıcı hastalık uzmanlarına göre Koronavirüs'ü taşıyan daha küçük aerosolleri veya parçacıkları engellemede o kadar etkili değil olmuyor.

Diğer taraftan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) en son kılavuzu, insanların, çok katmanlı ve sıkı dokunmuş kumaş olanlar da dahil olmak üzere, yüze tam oturan ve ayarlanabilir bir burun teline sahip maskeler takmalarını tavsiye ediyor. Kılavuzda, bez maskenin altında tek kullanım bir maske takılması önerilirken, N95 maskeleri sağlık çalışanlarına bırakılması gerektiği belirtiliyor.

Ancak bu alandaki birçok profesyonel, belirli maskelerin insanları Omicron varyantından korumada diğerlerinden daha etkili olduğunu ve tek başına bez maskelerin olmadığını söyledi.

N95 maske tavsiyesi

San Francisco California Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Monica Gandhi, "Gerçekten Covid-19'a maruz kalmak istemiyorsanız, doğru türde maske takmalısınız. Ben, ABD'de sertifikalı N95 maskelerini veya sırasıyla Çin, Güney Kore ve Avrupa sertifikalı KN95, KF94 ve FFP2 maskelerini öneriyorum. Bunlar mevcut değilse, çift maskelemeyi tavsiye ediyorum. Cerrahi maskenin üzerine bez maske takabilirsiniz” diye konuştu.

Cerrahi maskelerin corona virüsü bloke eden elektrostatik yük özelliklerine sahip polipropilenden yapıldığını aktaran Gandhi, “Herkes sadece bir bez maske veya sadece bir cerrahi maske takıyorsa, bu oldukça bulaşıcı Omicron varyantının dolaşımında hiçbir fark yaratmaz” dedi

Brigham ve Kadın Hastanesi'nde doktor olan Ranu Dhillon ise “Doğru takılmış, sertifikalı N95 maskeleri, havadaki partiküllerin yüzde 95'ine kadar filtreleyebilir. Herhangi bir maske, maske olmamasından iyidir. Ancak kumaş maskeler ve cerrahi maskeler, N95 kalibreli maskeler kadar iyi değil” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Megan Srinivas, kendisinin ve diğer aile üyelerinin, damlacıkların kaçmasını veya girmesini önlemek için beş kat üst üste binen malzemeye ve daha sıkı bir yapıya sahip KN95 maskeleri taktığını söyledi.

Srinivas, çocuklarını okula göndermeye hazırlanan anne babalara da bu maskeleri takmalarını önererek, “Halkı eğitmemiz ve farklı kalitedeki maskelerin aynı korumaya sahip olmadığını anlatmamız gerekiyor” dedi.

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