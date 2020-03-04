Uzmanlardan Koronavirüs hatırlatması: Çin'den ithal edilen ürünlerle virüs bulaşmaz

Çinden ithal edilen bazı medikal ürünlerden Koronavirüs (Kovid-19) bulaşacağı söylemleri hasta ve hasta yakınlarında endişeye neden oldu. Özellikle şeker hastaları kullandıkları şeker ölçüm cihazlarının ülke genelinde bulunmasında sorunlar yaşayabileceğini düşünüyor. Uzmanlar ise endişelerin gereksiz olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, ithal edilen medikal ürünlerde Koronavirüs (Kovid-19) olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek “Bu kadar uzun yoldan sonra virüsün canlı kalması mümkün değil. Bir bulaşı olsa bile virüslerin yaşama süresi 1-2 saattir. Bazı firmaların ticari rant sağlamak amacıyla bu söylentileri çıkardığını düşünüyorum. Bu ürünlerin teminine ilişkin bir sorun da yaşanmıyor” dedi.

"Stoklar yeterli"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan ise şeker ölçüm cihazlarında şu an için ülkemizde bir sorun olmadığını, stokların da yeterli olduğunu söyledi. Saydan, “Şeker ölçüm cihazları şu an ülkemizde depolarda stoku yeterli, şimdilik bir sorun yok ama ileride ne olur tabii bilemeyiz. Bu söylentilerin de ticari rant sağlamak amacıyla ortaya çıkarıldığını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.