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BBC Türkçe

Uzmanlardan istilacı türler uyarısı

Bilim insanları pek çok ülkenin istilacı türlerle mücadelede hazırlıksız olduğunu ve bu durumun insanların geçim kaynaklarıyla biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

23 Ağustos 2016 20:04

Bilim insanları pek çok ülkenin istilacı türlerle mücadelede hazırlıksız olduğunu ve bu durumun insanların geçim kaynaklarıyla biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Uluslararası bir uzman ekibi, bu alanda yapılan ilk değerlendirme çalışmasında küresel ticaret, ulaşım ve iklim değişikliğiyle daha da kötüleşen istilacı türler sorununu inceledi.

21. yüzyılda türlerin nasıl değişeceğini tahmin etmeye çalışan uzmanlar, yeryüzü topraklarının altıda birinin yabancı türlerin istilası tehdidi altında olduğunu söyledi.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden Regan Early ve ABD'deki Purnue Üniversitesi'nden Jeffrey Dukes liderliğindeki uzman ekip, istilacı türlerden en olumsuz şekilde etkilenen gelişmiş ülkelerin bu sorunu yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Ancak uzmanlar, hava ulaşımının artması ve tarım topraklarının genişlemesi nedeniyle dünyanın kalan son biyolojik çeşitlilik alanlarına ev sahipliği yapan gelişmekte olan ülkelerin, giderek artan bir istilacı bitki, hayvan ve mikrop riski altında olduğunu söyledi.

Bu durumun da istilacı organizmalarla mücadelede hazırlıksız olan kırılgan ekonomilerdeki geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini tehdit edeceği vurgulandı.

Regan Early "Artan küreselleşme mücadelede en hazırlıksız ülkelerde istilalara yol açacak. Bu alanda daha fazla uluslararası işbirliğiyle, ABD, Avustralya ve Avrupa'nın uzmanlıklarını paylaşması gerekiyor" dedi.

İstilacı türler sık sık ithal malların taşındığı uçak ve gemilerle dünyanın başka noktalarına taşınıyor. Ayrıca alınan egzotik evcil hayvanlar ya da bitkiler kazayla ya da kasten doğaya salınıyor.

Bu durum da kendi ekosistemlerine binlerce yıllık evrimle uyum sağlayan yerli türler için büyük sorun oluşturuyor.

Yeni gelen türler tüm bir bölgenin doğasını çabucak değiştiriyor, çoğunlukla da kaynaklara ve yaşam alanlarına ulaşma rekabetinde yerli türlerin önüne geçiyor.

Örneğin Birmanya pitonları ABD'ye egzotik evcil hayvan olarak getirilmişti ancak doğaya kaçan ya da salınan bu tür kısa sürede Florida'daki bataklıklarda yayılmaya başladı. Bu durum da bölgedeki yerli memelilerin nüfusunda büyük bir düşüşe yol açtı.

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