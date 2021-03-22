Uzmanlardan endişe verici açıklama: Temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme var

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye’nin temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme olduğunu söyleyerek, “Bugün yüzey sularımızın yüzde 76’sı kirlenmiş durumda. Bu kirlenme devam ediyor. Bu sorun ancak güçlü, koordinasyonu sağlayan, iklim krizini de öngören bir Su Kanunu çalışması ile aşılabilir” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Bozoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Birleşmiş Milletler’in “Herkes İçin Su ve Sanitasyona Dair İlerleme Raporu”na işaret ederek Türkiye’nin yüzde 35 oranında güvenli sanitasyon (temiz içme suyu arıtımı) hizmetine erişemediğini, evsel atıksuların ise sadece yüzde 36’sının uygun şekilde arıtıldığının kaydedildiğini aktaran Bozoğlu, “Ülkemizin temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme var. Entegre su yönetimimize ise 100 üzerinden 72 puan verilmiş” dedi.

İç Anadolu’da, Ankara’yı besleyen havzalar başta olmak üzere barajlardaki kullanılabilir su miktarında ciddi düşüş yaşandığını aktaran Bozoğlu, Türkiye’de su yönetiminin çokbaşlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.