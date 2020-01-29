Uzmanlardan deprem göçü uyarısı: Doğu Anadolu Fayı'nın Kahramanmaraş bölümünde 500 yıllık birikmiş enerji var

Elazığ’daki depremin ardından Doğu Anadolu Fayı'nda devam eden hareketlilik, uzmanların uyarıları doğrultusunda gözleri fayın Elazığ’dan sonraki devamı niteliğindeki Kahramanmaraş ve Hatay’a çevirdi. Bölgedeki uzmanlara göre Doğu Anadolu Fay’ının Maraş bölümünde 500 yıllık birikmiş enerji var. Ayrıca Maraş altından geçen 28 km’lik bir başka fay da 2012’de keşfedildiği için üzerindeki yapılaşma depreme uygun değil.

Bölgedeki deprem uzmanları Kahramanmaraş ve Hatay’ın durumunu Hürriyet’ten Musa Kesler'e değerlendirdi. İskenderun Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Semir Ünver, şunları kaydetti:

"Tarihte büyük ve yıkıcı depremlere maruz kalan bu bölgelerde sismik boşluk söz konusu. 1966 Bingöl depreminden sonra meydana gelen 6.0 ve daha büyük depremlerin dağılımlarına bakıldığında yıkıcı depremin güneybatıya doğru göç ettiğini görüyoruz. Doğu Anadolu Fay’ı üzerindeki aktivitenin bundan sonraki etkilerinin Kahramanmaraş ve Hatay bölgelerinde olabilir."

"Şehirdeki birçok bina bu fayın üzerinde"

Sütçü İmam Üniversitesi Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi Müdürü Dr. Alican Kop da, "DAF, 500 yıldır enerji biriktiriyor. O yüzden bütün yerbilimciler tarafından burası ‘sismik boşluk’ olarak adlandırılıyor. Bu da 400 yılda bir büyük deprem üreten segmentte 100 yıl gecikmiş bir deprem beklentisi doğuruyor. Ayrıca DAF dışında bir de Maraş’ın tam merkezinden geçen bir fay zonu var. Şehirdeki birçok bina bu fayın üzerinde" ifadelerini kullandı.