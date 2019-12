Uzmanlardan demir eksikliğine karşı uyarı

Uzmanlar, "0-5 yaş arası çocukların, demir eksikliğinden etkilenen yaş grubunu oluşturduğunu, demir eksikliği olan 2 yaşından küçük çocuklarda uyum ve denge sorunları görülüyor" dedi. Şanlıurfa Çocuk Hastanesi uzmanları, Zaman gazetesine yaptıkları açıklamada, çocuklara şeker yerine üzüm pekmezi verilmesi gerektiğini söyledi.Uzmanlar, "Demir eksikliği olan çocuklar daha içe kapanık ve çekingen davranırlar. Demir eksikliği, çocuğun etkileşime geçmesini önleyip öğrenme yetisini engelleyebildiği gibi, zihinsel yeteneklerini de köreltebilir. Bebeklik ve küçük çocukluk döneminde demir eksikliği, bilişsel gelişimi geciktirip, zekâ düzeyini yaklaşık 9 puan geriletebilir. Beslenme bozukluklarının, bebeklerde büyüme ve gelişme geriliğine, enfeksiyonlarla kombine olarak da hastalıkların ağır ve ölümcül seyretmesine neden olduğu, halk arasında 'kansızlık' olarak bilinen aneminin de demir eksikliğine bağlı olarak geliştiği tespit edilmiştir.Bazı konulardaki bilgisizliğin anemiyi oluşturan etkenleri doğurduğunu, çocukları kansızlıktan korumak için yaşlarına göre beslemek gerekir. Anne babalar, çocuklarının besinlerinde, tatlandırıcı olarak şeker yerine üzüm pekmezi kullanmalı. C vitamininin de yeterli miktarda alınması gerektiğini, demirin vücutta kullanılmasında C vitamininin rolünün büyük olduğunu, çocuklara demir yönünden zengin olan et, karaciğer, yumurta, dalak, balık ve kuru baklagillerin de mutlaka yedirilmesi gerekiyor" dediler.