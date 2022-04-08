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Uzmanlardan çöl tozu uyarısı: Eve girince banyo yapın

"Özellikle akciğer kronik hastalığı olanlar astım, KOAH, bronşit gibi hastalıklarda etkisi fazla görülmektedir"

08 Nisan 2022 19:24

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımından dolayı çamur şeklinde yağan yağmur tehlikeyi de beraberinde getirdi. Bu toz taşınımından dolayı akciğer hastalarının dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen uzmanlar dikkat edilmediği takdirde ölüm riskinin ve hastane yatışlarının artacağını belirtti. Doktor Necmettin Nergiz, ''Bu toz bulutları çamurlu yağmur dediğimiz şekilde olursa dışarıdan geldikten sonra banyo yapılması önemlidir'' açıklamalarında bulundu.

Türkiye’ye son günlerde Suriye üzerinden gelen çöl tozları, akciğer hastalarında ölüm riskini arttırıyor. Tozların vücuda alındığı takdirde astım, KOAH, bronşit gibi hastalığı olanlarda etkili olduğunu belirten Doktor Necmettin Nergiz; “Tozlar Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine Afrika çölleri üzerinde geliyor. Bu tozların içerisinde kirleticiler vardır. Bunlar, mikroorganizmalar, virüsler hatta mantarlar bu tozlar ile uzun mesafeler kat ederek ülkemize gelmektedir. Tabi ki sağlık üzerinden olumsuz etkileri vardır. Özellikle akciğer kronik hastalığı olanlar astım, KOAH, bronşit gibi hastalıklarda etkisi fazla görülmektedir. Bu tozlar akciğere alındıktan sonra dokuda harabiyete yol açmaktadır. Astım, KOAH, bronşit gibi hastalıklarda çok etkili olduğunu görüyoruz. Bunların hastaneye başvurularında, yatışta ve hatta ölüm oranlarında artış olduğunu görmekteyiz” dedi.

"Çocuklar ve yaşlılar üzerinde etkisi fazla"

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