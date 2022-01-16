Uzmanlardan aşısızlar için PCR zorunluluğunun kaldırılmasına tepki: Bu, ‘Omicron yayılsın, binlerce kişi ölsün’ demek

Uzmanlar, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs aşısı olmamış kişilerin bazı yerlere girişlerde PCR testi yaptırma zorunluluğunun kalmasını eleştirdi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşısızlara PCR testi zorunluluğun kalkmasıyla ilgili olarak “Demek ki elimizde PCR testi kalmadı. Israrla aylardır belirttiğimiz hızlı tanı kitleri de alınamadı. Kararlar kesinlikle bilimsel değil. Bu ‘Omicron yayılsın, binlerce kişi ölsün’ demek” dedi.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'a konuşan Ceyhan, “Önlemler azalmış, rahatlık getirilmişken insanlar gidip artık aşı da olmayacak” diyen Prof. Dr. Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü: Gelişmiş ülkeler hızlı tanı testlerini yaygınlaştırdı. Şu an test yapsak kesinlikle vaka sayısı 200 binin üstüne çıkar ama biz belli ki bu şekilde 60-70 binde tutacağız. Aşısızlara test yapılıyordu çünkü en etkili aşının bile koruyuculuğu bir yere kadar. Aşılı olanlar da yüzde 10 olasılıkla bu hastalığı alma, yüzde 5 olasılıkla da ağır geçirme durumuna sahipler” dedi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise “Bu salgın mücadelesinin tamamen bırakılması, teslimiyeti ifade ediyor. Salgının boyutuyla tedbirlerin yenilenmesi gerekirken tümden bırakılmasının bilimle ilgisi yok. Salgına teslim olduk” ifadelerini kullandı.

Kararı değerlendiren Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten de kararı “80 bine yaklaşan vakalar ve 150 civarı günlük ölümler var. Daha fazla tedbir beklerken neredeyse salgını yok sayan bir yola girildi” sözleriyle eleştirdi.