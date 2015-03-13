Uzmanlardan aşırı sıcak uyarısı

Potsdam İklim Değişikliği Araştırma Enstitüsü (PIK) tarafından yapılan ve Sience

dergisinde de sonuçları yayınlanan araştırmaya göre, iklim değişikliği yüzünden Kuzey

Yarıküre'de yaz aylarında görülen fırtına hareketleri azalıyor. Uzmanlar buna karşılık

kalıcı sıcak hava dalgalarının yaşanma olasılığının ise arttığına dikkat çekti.

Yaz aylarında görülen fırtınalar normal koşullarda soğuk ve

nemli havayı

okyanuslardan kıtalara taşıyarak, sıcaklığın etkisini azaltıyor. Ancak

fırtınaların

azalması, hava koşullarını durağanlaştırıyor.

Uzmanlar da iklim değişikliği nedeniyle

azalan fırtınaların uzun süreli sıcak hava dalgaları

riskini artırdığı görüşünde.

Araştırma ekibinin yöneticisi Dim Coumou da aşırı sıcakların yerkürenin sadece

ısınmasına neden olmadığına, küresel ısınmanın aynı zamanda hava akımlarına da

zarar verdiğine dikkat çekti.

Uzmanlar, geçen yıllarda yaşanan aşırı sıcakların beklenen artışın habercisi

olabileceğini kaydediyor. Bu aşırı sıcak hava dalgalarından biri 2010'da Rusya'da

yaşanmış, mahsüllerin zarar görmesine ve orman yangınlarına

yol açmıştı.