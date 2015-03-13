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Dünya
Deutsche Welle

Uzmanlardan aşırı sıcak uyarısı

Almanya'da açıklanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, iklim değişikliği uzun süreli sıcak hava dalgalarının yaşanma olasılığını artırıyor.

13 Mart 2015 18:08

Potsdam İklim Değişikliği Araştırma Enstitüsü (PIK) tarafından yapılan ve Sience
dergisinde de sonuçları yayınlanan araştırmaya göre, iklim değişikliği yüzünden Kuzey
Yarıküre'de yaz aylarında görülen fırtına hareketleri azalıyor. Uzmanlar buna karşılık
kalıcı sıcak hava dalgalarının yaşanma olasılığının ise arttığına dikkat çekti.

Yaz aylarında görülen fırtınalar normal koşullarda soğuk ve
nemli havayı
okyanuslardan kıtalara taşıyarak, sıcaklığın etkisini azaltıyor. Ancak
fırtınaların
azalması, hava koşullarını durağanlaştırıyor.
Uzmanlar da iklim değişikliği nedeniyle
azalan fırtınaların uzun süreli sıcak hava dalgaları
riskini artırdığı görüşünde.

Araştırma ekibinin yöneticisi Dim Coumou da aşırı sıcakların yerkürenin sadece
ısınmasına neden olmadığına, küresel ısınmanın aynı zamanda hava akımlarına da
zarar verdiğine dikkat çekti.

Uzmanlar, geçen yıllarda yaşanan aşırı sıcakların beklenen artışın habercisi
olabileceğini kaydediyor. Bu aşırı sıcak hava dalgalarından biri 2010'da Rusya'da
yaşanmış, mahsüllerin zarar görmesine ve orman yangınlarına
yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaDeğişikliği Araştırma EnstitüsüSienceKuzey YarıküreDim CoumouRusyaWelle Türkçe AFP/SÖ/HS

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