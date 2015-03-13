Uzmanlardan aşırı sıcak uyarısı

Potsdam İklim Değişikliği Araştırma Enstitüsü (PIK) tarafından yapılan ve Sience
dergisinde de sonuçları yayınlanan araştırmaya göre, iklim değişikliği yüzünden Kuzey
Yarıküre'de yaz aylarında görülen fırtına hareketleri azalıyor. Uzmanlar buna karşılık
kalıcı sıcak hava dalgalarının yaşanma olasılığının ise arttığına dikkat çekti.
Yaz aylarında görülen fırtınalar normal koşullarda soğuk ve
nemli havayı
okyanuslardan kıtalara taşıyarak, sıcaklığın etkisini azaltıyor. Ancak
fırtınaların
azalması, hava koşullarını durağanlaştırıyor.
Uzmanlar da iklim değişikliği nedeniyle
azalan fırtınaların uzun süreli sıcak hava dalgaları
riskini artırdığı görüşünde.
Araştırma ekibinin yöneticisi Dim Coumou da aşırı sıcakların yerkürenin sadece
ısınmasına neden olmadığına, küresel ısınmanın aynı zamanda hava akımlarına da
zarar verdiğine dikkat çekti.
Uzmanlar, geçen yıllarda yaşanan aşırı sıcakların beklenen artışın habercisi
olabileceğini kaydediyor. Bu aşırı sıcak hava dalgalarından biri 2010'da Rusya'da
yaşanmış, mahsüllerin zarar görmesine ve orman yangınlarına
yol açmıştı.