Uzmanlar yorumladı; öğretmenlerin alan sınavlarındaki başarısızlıklarının nedeni ne?

Uzmanlar, alan sınavlarında çoğu öğretmenin başarısız olmasını yorumladı. Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, bu karnenin en büyük nedeni, öğretmen yetiştiren fakültelerin ‘plansız ve kalitesiz’ şekilde artmaları.

"Sayıları patladı"

Hemen her ilde ve üniversitede altyapı eksikliğine bakılmadan plansız şekilde açılan öğretmen yetiştiren fakülteleri bu sorunun en önemli kaynağı olarak gösteren uzmanlar, 2005-2006’da 69 olan eğitim fakültesi sayısının bugün 96’ya, 2007’de 63 olan fen edebiyat fakültesi sayısının ise 117’ye çıktığına dikkat çekiyorlar. Bu fakültelerden her yıl mezun olan yaklaşık 70 bine yakın öğretmen adayı, özellikle kamuda iş bulmak için kapıda bekliyor. İşte bu plansız büyüme nedeniyle de, Türkiye’de öğretmenlerin genel yaş ortalaması sadece 37.4 çıkıyor. Bu, OECD ülkeleri açısından Türkiye'nin en genç öğretmenlere sahip olduğunu gösteriyor. Öğretmenlerin yarısına yakını son 10 yılda atandı.

1 milyonluk bütçe

Tüm bu şartlar altında yeteri donanımla mezun olmayan bu genç ve aday öğretmenleri alan Milli Eğitim Bakanlığı da bu yıldan itibaren biraz olsun kaliteyi artırmak için, mesleki gelişim için 384 saat sınıf içi, 90 saat okul dışı olmak üzere toplam 642 saat eğitim veriyor.

MEB, öğretmen yeterlilikleri için 1 milyon 86 bin 268 bütçeye ihtiyaç olduğunu ‘2017 Yılı Performans Programı’nda açıkladı.

YÖK: Çare baraj sınırlaması

Öğretmen adaylarının bu ‘korkunç’ karnesinden sonra gözler YÖK’e çevrildi. YÖK, 96 fakültedeki 48 bin öğretmen kontenjanının azalması için geçtiğimiz aralık ayında, ‘LYS’de öğretmenlik bölümlerinden birini seçen ilk 240 bin kişi içinde olma barajı’ getirmişti. Ayrıca programları güncelleyerek, öğretmenlerin daha donanımlı mezun olmaları için eğitim fakültelerindeki müfredatın değiştirilmesine yönelik çalışma başlatarak, ‘YGS puan türüne’ göre öğrenci alan öğretmenlik programlarını LYS puan türüne nakletmiş, daha başarılı öğrencilerin öğretmen adayı olması için önlem almıştı. Bütün bu değişiklikler karnedeki notları ne kadar değiştirecek, önümüzdeki yıllarda belli olacak.