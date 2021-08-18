Uzmanlar uyarıyor: "Taliban'ın zaferi cihatçıları cesaretlendiriyor"

Uzmanlardan uyarı
Taliban, Afganistan topraklarının başka ülkelere saldırılar düzenlemek için kullanılmayacağı güvencesini vermiş olsa da, Batı’da küresel cihatçı akım ve örgütlerin güçlenebileceği endişesi artıyor.
New York merkezli düşünce kuruluşu Soufan Center uzmanı Colin Clarke, Taliban’ın Afganistan’daki kazanımının, dünya genelindeki radikal İslamcıları cesaretlendireceği uyarısında bulundu.
Clarke, “Artık yabancı güçleri, ABD gibi bir süper gücü bile, dize getirebileceklerine inanıyorlar” dedi. “Taliban’ın Afganistan’daki zaferi, Kuzey Afrika’dan, Güneydoğu Asya’ya uzanan bölgedeki cihatçıların moralini güçlendirecektir” öngörüsünde bulunan Clarke, İslamcı hareketlerin özellikle 11 Eylül terör saldırılarının yıldönümünü öncesinde, Afganistan’daki gelişmeleri propaganda savaşlarında araçsallaştıracağı görüşünde.
George Washington Üniversitesi’nden Aymenn Jawad Al-Tamimi de aynı görüşte. “Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesi, dünya genelindeki cihatçıları daha da yüreklendirecektir” değerlendirmesini yapan Al-Tamimi, “Afganistan’daki gelişmeler, İslamcı militanlara ’savaşmaya devam ederseniz eninde sonunda düşmanınız diz çökecektir’ mesajını veriyor” diye konuştu.
Stanford Üniversitesi Uluslarası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi uzmanlarından Asfandyar Mir ise “El Kaide’nin ekosistemi Taliban’ın geri dönüşünü kendi zaferi olarak görüyor” dedi.
IŞİD endişesi
IŞİD şimdilik sessizliğini koruyor. Ancak uzmanlara göre Taliban ile ideolojik farklılıklara rağmen IŞİD de Afganistan’daki gelişmelerden yararlanacak terör örgütleri arasında. IŞİD’in özellikle Taliban’ın kontrolü devralmasıyla Afganistan’da yaşanması olası kaos ortamında faydalanarak bölgede nüfuzunu artırabileceği belirtiliyor.
Soufan Center uzmanı Colin Clarke, “Afgan ordusunun çöküşü, bize korkunç bir şekilde 2011’de Irak’ta tanık olduklarımız hatırlatıyor” diyerek, Afganistan’da yaşananların, Irak’ta Musul gibi kentlerin ele geçirildiği cihatçı ayaklanma sürecini anımsattığına işaret etti.
Clarke, “Afganistan’da, hem IŞİD hem de El Kaide’nin yeniden dirilmesi ise Afganistan’da da benzer bir süreç yaşanmasından endişe ediyorum” sözlerini kaydetti.
AFP, Reuters/ DA, JD
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