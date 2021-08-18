Uzmanlar uyarıyor: "Taliban'ın zaferi cihatçıları cesaretlendiriyor"

Radikal siyasal İslamcı ve cihatçı hareketler, Taliban'ın "zaferini" kutluyor. Uzmanlar ise Afganistan’daki gelişmelerin cihatçı örgütleri cesaretlendirdiğine dikkat çekerek kritik uyarılarda bulunuyor.

Taliban'ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesi, radikal İslamcı ve cihatçı örgütlerin büyük bir bölümü tarafından zafer olarak kutlanırken, uzmanlar uluslararası güvenliği tehdit edebilecek olası gelişmeler konusunda uyarıyor.

Hamas, HTŞ ve El Kaide “zafer” kutluyor

El Kaide’nin eski Suriye kolu tarafından kurulan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) bugün yaptığı açıklamada, Taliban’ı Afganistan’daki “zaferinden” dolayı tebrik etti.

Yıllar önce El Kaide ile bağını kestiğini duyuran, bununla birlikte Suriye’deki en güçlü cihatçı grup olarak tanımlanan HTŞ, sosyal medyada yayımladığı açıklamasında, “Afganistan’daki kardeşlerimizin ve Taliban’ın bu kesin zaferini kutluyor, Allah’tan Suriye devrimine de zaferleri görmeyi nasip eylemesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, ABD’nin yirmi yıllık işgali sonrasında Taliban’ın Afganistan’da kontrolü yeniden ele geçirmeyi başarması “örnek alınması gereken bir zafer” olarak nitelendirildi.

Taliban’ı ilk kutlayanlar arasında Somali’deki Eş Şebab’ın yanısıra Filistinli İslami Cihad ile Hamas da yer aldı. Gazze’yi kontrolü altında tutan ve AB ile ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan Hamas, Taliban liderliğini sergiledikleri “cesaretten” ve ulaştıkları “zaferden” ötürü tebrik etti, “Müslüman Afgan halkı ile liderliğine birlik, istikrar ve refaha ulaşmakta başarı” diledi.

El Kaide propagandasına hız verdi

Terör örgütü El Kaide de Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesini yayınlarında “zafer” olarak nitelendiriyor. El Kaide, yaptığı yayınlarda Pakistan, Keşmir, Yemen, Suriye, Gazze, Somali ve Mali’deki Müslümanların “Afganistan’ın özgürleşmesi ve Şeriat’ın uygulanmaya başlanmasını” kutladıklarını duyuruyor.