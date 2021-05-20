Uzmanlar uyarıyor: Kripto paraları saklamanın en güvenli yolu hangisi; nelere dikkat etmeli?

Türkiye’de henüz yasal bir zemini olmayan kripto para varlıkları, Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’in müşterilerine ait paraları alarak yurt dışına kaçmasıyla tartışmaya açıldı. Uzmanlar ise her geçen gün yatırımcısı artan kripto para sektörüne karşı vatandaşları uyarıyor.

Hürriyt'te yer alan habere göre, Huobi Global Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş, kripto paraları saklamak için dört yöntem olduğunu söylerken bu yöntemlerin soğuk cüzdanlar, sıcak cüzdanlar, donanım cüzdanları ve kripto varlıklar için saklama hizmeti veren kuruluşlar olduğunu belirtti. Cüzdan yönetimindeki en önemli noktanın özel anahtarların güvenliğinin sağlanması olduğunu belirten Göğüş, "Özel anahtarınızı banka kartınızın pin kodu gibi hayal edebilirsiniz. Bu bilgi sadece size özeldir ve kimseyle paylaşılmaması gerekir. Bankacılık sisteminden farklı olarak, bu anahtarların size hatırlatılma seçeneği bulunmamaktadır. Özel anahtarlarınızı güvenli bir şekilde saklamanızı ve kimseyle paylaşmamanızı tavsiye ederim" açıklamasında bulundu.

“Cüzdan uygulamalarının bulunduğu telefon dahi önemli”

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, yaptığı uyarıda, kripto para borsa şifresinden tutun da kişisel kripto cüzdanlarının ve hatta cüzdan uygulamalarının bulunduğu telefonun güvenliğinden dahi emin olunması gerektiğini söyledi. Bu uygulamaları ve cüzdanların en az iki faktörlü şifre doğrulama yöntemleriyle yönetmesi gerektiğini belirten Kurtuluş, "Özellikle kripto varlıklarınızı kişisel mobil cüzdanınızda hatta mümkünse çevirimdışı soğuk cüzdanlarda güvenle saklayabilirsiniz." dedi.

“Spot cüzdanlarda para bırakılmamalı”

Kripto para borsalarının spot cüzdanlarında para bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Kurtuluş şöyle devam etti:

Kısacası işlem yaptıktan sonra paranızı mutlaka kişisel cüzdanınıza taşıyın. Zira olası bir hacklenme veya dolandırıcılık hadisesinde kripto paranızı kaybedebilirsiniz. Burada mobil telefonlarınızda ayrı bir uygulama olan sıcak cüzdanlar ya da çevirimdışı bir USB gibi soğuk cüzdanların kesinlikle kullanılmasını öneriyoruz.

Mobil cüzdan uygulamaları kişisel kasanız gibidir, şifresini söylemediğiniz ya da çeşitli oltalamalarla hacklenmediğiniz sürece kimse cüzdanınıza erişemez, her halükarda sıcak cüzdanlarda bu bilgilerin tutulduğu sunuculara siber saldırı ihtimali ve dolayısıyla risk mevcuttur. Soğuk cüzdanlarda ise internete erişim olmadığı için depoladığınız kripto varlıklara başkalarının erişimi hiçbir şekilde mümkün değildir. Son olarak, borsalarda para tutmanız halinde o borsanın size gerçekten almayı amaçladığınız kripto parayı verip vermediğinizi bilemezsiniz. Ama cüzdan kullanırsanız transfer esnasında bu anlaşılacaktır.