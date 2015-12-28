Uzmanlar uyarıyor: Çamaşırları evde kurutmayın!

Uzmanlar çamaşırların evde kurutulmaması konusunda uyarıyor. Çamaşırda kullanılan deterjanın evde solunan havaya karıştığını aktaran uzmanlar, özellikle yatılan odada çamaşır kurutulmaması önerisinde bulunuyor.

DHA’nın haberine göre; göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Murat Apaydın, havaların soğumasıyla birlikte, çamaşırların genellikle kaloriferlerin üzerine serilerek kurutulduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu: Bu durum odadaki nem dengesini olumsuz etkiliyor. Çamaşırlarda kullanılan deterjan yumuşatıcı gibi kimyasallar, kurutma işlemi esnasında soluduğumuz havaya karışıyor.

Bunu engellemenin tek yolu da, hava ne koşullarda olursa olsun mümkün olduğu kadar dışarıda kurutmaya çalışmak. Balkon ve teras gibi. İçeride kurutmak zorunda kalırsak da, yattığımız odada değil, gündüz kullanılan odada kurutmaya özen göstermek.