Uzmanlar uyarıyor: Antibiyotikleri sorumlu kullanın yoksa sonuçlarıyla yüzleşirsiniz

İstanbul, 10 Kasım (DHA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of the United Nations/FAO) Budapeşte’de, Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası kapsamında uluslararası kuruluşların uzmanlarını buluşturuyor.

Antimikrobiyal direncin ortaya çıkması ve yayılmasını en aza indirgemek amacıyla düzenlenen, FAO, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün (OIE) önderlik ettiği ve uluslararası kuruluşların katıldığı uzmanlar paneli Budapeşte\'de başladı. FAO işbirliğiyle Avrupa Birliği, İsveç Tarım Kurulu ve Macaristan Gıda Zinciri Güvenliği Bürosu da panele ortak oldu.

Antimikrobiyal direnç mikro organizmaların – bakteri, mantar, virüsler ve parazitler – antibiyotik gibi antimikrobiyal varlıklara dirençli hale geldiği zaman oluşuyor. Son yıllarda dirençli organizmaların sayısı ve türleri antimikrobiyallerin insanlarda, hayvanlarda ve hatta bitki çiftçiliği ve su ürünleri yetiştiriciliğinde aşırı ve yanlış kullanılması sebebiyle artış gösteriyor.

Konuyla ilgili panelde konuşan FAO Hayvan Sağlığı ve Üretimi Yetkilisi Andriy Rozstalnyy “Antimikrobiyal direnç dünya çapında yıllık yaklaşık 700 bin insan kaybı ile bağlantılı. Antimikrobiyallerin tüm sektörlerde sorumluca kullanılması ve sadece gerektiğinde verilmesi çok önemli. Ayrıca antimikrobiyallerin hayvancılıkta kullanılması da bir gerçek. Bundan dolayı hijyen ve biyo güvenlik gibi teşhis-kontrol uygulamalarına odaklanmamız ve antibiyotik kullanma ihtiyacını en az indirgemek için hayvanların bağışıklığını güçlendirmemiz gerekiyor ” dedi.

Antimikrobiyal direncin yaygınlaşmasının arkasındaki ilave sebeplerden birisinin de bakterilere yol açan zayıf atık suyu yönetimi olduğunu belirten Rozstalnyy, iklim değişikliğinin de hayvan hastalıklarının yeni bölgelere yayılmasını hızlandıran önemli bir faktör olduğunu belirtti ve “Meselenin karmaşıklığı sorunun ötesine geçiyor. Bundan dolayı FAO ‘Tek Sağlık’ yaklaşımı kapsamında ortaklarıyla birlikte yakından çalışıyor. ‘Tek Sağlık’ yaklaşımı gıda güvenliği tehlikelerine, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık riskleri ve diğer kamu sağlığı tehditleri ve tüm bu risklerin nasıl düşürüleceğine ilişkin rehberlik çok yönlü sektörel yanıtları içeriyor” dedi.

Panelde altı çizilen bir nokta ise antimikrobiyallerin veterinerlikten tamamen kaldırılmasının bir çözüm olmaması, bu durumun virüslü hastalıkların iyice artacağı bir duruma yol açacağı ve dolayısıyla hayvan ve bitki üretimi ile birlikte kamu sağlığını tehlikeye sokacağı oldu. FAO ve ortakları antimikrobiyallerin sorumlu ve ihtiyatlı kullanılmasını teşvik ediyor ve tedavi edici özelliği olmayanların – büyümeyi hızlandıran – kullanımının en aza indirilmesi gerektiğini söylüyor.

Antimikrobiyal direncin gelecek aylarda sıcak gündem maddesi olmaya devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar meseleyi 19 Ocak 2018’de Berlin’de gerçekleşecek olan Gıda ve Tarım Küresel Forumu’nda da tartışacak. (Fotoğraflı)