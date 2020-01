Uzmanlar uyardı: Uçaklar çığ tehlikesini tetikliyor

Uzmanlar, geçen hafta Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen yağış sonucu, yüksek kesimlerde 1 metreyi bulan kar kalınlığının çığ tehlikesi yarattığını, uçakların da bu tehlikeyi tetikleyebileceğini belirtti.

İHA’nın haberine göre; Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürü Dr. M. Latif Gültekin, geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde ciddi kar yağışlarının yaşandığını hatırlattı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğunu vurgulayan Gültekin “Bölgemiz genelinde ciddi kar yağışları oldu. Sahiller de dahil olmak üzere kar kalınlığı Trabzon’da 25, Rize’de 69, Giresun’da ise 75 santimetreyi buldu. Yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Yüksek kesimlerdeki ciddi kar yağışından dolayı çığı riski bulunuyor. Kar eğimli arazi kar tabakasını taşıyamayacak seviyeye geldiğinden en ufak bir titreşimde harekete geçerek çığ tehlikesini meydana getiriyor. Özellikle bölgemizin yüksek kesimlerindeki dik eğimli arazilerde çığ riski çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda” diye konuştu.

Bölgeden seyreden uçakların çıkardıkları ses dalgalarının çığ riskini tetiklediğine dikkat çeken Gültekin, “Yüksekten uçan uçaklar özellikle yüksek ses meydana getiren uçaklar mutlaka çığ felaketini tetikler. Ses dalgaları kar tabakasını tetikleyerek harekete geçirir. Bölgede silahla yapılan atışlar da çığ olayını tetikleyerek felakete davetiye çıkartabilir” dedi.

Çığ uyarısı

Trabzon'un Çaykara ilçesi Karaçam mahallesi Balkodu-2 HES inşaatında geçtiğimiz yıl 10 Ocak 2015 günü meydana gelen çığ felaketinde 5 kişinin hayatını kaybetmesi, Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nda 2009 yılında meydana gelen çığ felaketinde 10 dağcının ölmesi bölgenin çığ riskine karşı çok hassas olduğunu gözler önüne seriyor.

Özellikle bölgede haftasonları yaylalara ve yüksek kesimlere çıkacak dağcılara, maceraperestlere ve yüksek kesimlerde çalışma yapan HES çalışanlarına uyarılarda bulunan Gültekin, “Özellikle yüksek kesimlerde devam eden HES inşaatları çığ riski altında. Bölgenin yüksek kesimleri dik ve eğilimli olduğundan kar yağışıyla birlikte biriken karlar risk oluşturuyor. Bu bölgelerde çalışanlar ve oralarda yaşayan vatandaşlarımız her an çığ olabileceğini göz önünde bulundurarak ona göre dikkatli olmaları lazım. Bölgede yürüyüş yapanların da çok dikkatli olması, gruplar halinde toplu halde yürümemeleri gerekir. Tek sıra halinde ve araya mesafe koyarak yürümekte fayda var. Çünkü oluşabilecek her hangi bir çığ tehlikesine karşı can ve mal kaybının önüne geçmek önemli” diye konuştu.

Trabzon’da lodusun da etkisiyle hava sıcaklığının son bir kaç gün mevsim normallerinin üzerinde olduğunu hatırlatan Gültekin, “1 hafta önce sıcaklık sıfır ile bir derece arasında idi. Bu bölgemizde sürekli yaşadığımız bir olay. Bölgemizde rüzgarlar çok etkili güneyden estiği zaman zaman zaman fön etkisi yaparak sıcaklıklar 23-24 derecelere kadar çıkabiliyor. Lodosun ardından bölgede sel ve heyelanların olabiliyor. Sıcakların ani yükselmesi, yağmurun yağması, kar tabakasının hızlı bir şekilde erimesiyle sel tehlikesi meydana gelebilir. Onun için vatandaşlarımızın dere yataklarında veya heyelan riskinin olduğu bölgelerde tedbirli ve dikkatli olmalarında fayda görüyoruz” dedi.