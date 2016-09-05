Uzmanlar uyardı: Seks robotlarıyla birlikte olmak bağımlılık yapabilir!

Uzmanlar, karşısındakine ‘hayır’ diyemeyen seks robotlarıyla birlikte olmanın bağımlılık yaratabileceği uyarısında bulundu.

Sputnik’in haberine göre, İngiltere’nin kuzeyindeki Manchester’da düzenlenen ‘İnsan Seçimi ve Bilgisayarlar’ konferansında konuşan uzmanlar, insanların robotlarla nasıl bir iletişime geçeceğine dair tartışmalarda bulundu.

Olayın ahlaki boyutunu da ele alan uzmanlar, seks robotlarının yasaklanmalarını gerektirecek herhangi bir tehlike yaratıp yaratmadığı konusunu da değerlendirdi. Seks robotlarının insanların cinselliklerini keşfetmelerine yardımcı olabileceği belirtilirken, Daily Star’a konuşan Kirkwood Üniversitesi’nden Joel Snell, “Robotlarla seks yapmak bağımlılık haline gelebilir. Seks robotları her zaman ‘müsait’ olacak ve hiçbir zaman ‘hayır’ demeyecek, yani buradan bir bağımlılık çıkması çok normal” dedi.

Seks robotlarının programlanabilir olmaları sayesinde her bir kullanıcının ‘ihtiyaçlarına’ karşılık verecek şekilde çalışacağını kaydeden Snell, “İnsanlar hayatlarını bu bağımlılıklarına göre yeniden düzenleyecekler” diye konuştu.

Robotların insanların yerini alamayacağını savunan Salford Üniversitesi’nden David Kreps ise, “Şu soruyu sormalısınız, bir robot ne kadar insan olabilir ki? Aşk için iki kişi gerekir, bu insanlarla alakalı bir durum” ifadelerini kullandı.