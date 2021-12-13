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Koronavirüs

Uzmanlar uyardı: Papua Yeni Gine, yeni Covid varyantının çıktığı yer olabilir

Uzmanlar, aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde virüsün yayılma ve mutasyona uğrama şansının daha yüksek olduğunu hatırlattı.

13 Aralık 2021 08:29

Uzmanlar, düşük aşılama oranları nedeniyle Papua Yeni Gine’nin yeni Koronavirüs varyantının yayıldığı yer olabileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Avustralya’nın en yakın komşusu olan Papua Yeni Gine’nin Koronavirüs vakalarını Avustralya’ya da sıçratmasından endişe ediliyor.

Avustralya Kızıl Haç’ından Adrian Prouse “Papua Yeni Gine’nin yeni varyantın çıkacağı yer olmasıdan endişe ediyorum. Burada yetişkin nüfusun yüzde 5’inden azı aşılandı, Endonezya’da üçte birinden az. Bu iki ülkeler hemen yanımızda” dedi.

Uzmanlar, aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde virüsün yayılma ve mutasyona uğrama şansının daha yüksek olduğunu hatırlattı.

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