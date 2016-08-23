Uzmanlar uyardı; çizgi filmlerde çocuğa cinsel istismar tehlikesi!

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, hırsız çetelerinin yeni dolandırıcılık yöntemine ilişkin bir olayı köşesine taşıdı. Arman'ın bir arkadaşının başına gelen olaydan aktardığına göre, hırsızlar 12 yaşındaki oğlunu arayarak "Emniyet'ten arıyoruz, baban hırsızlık yaparken yakalandı" diyorlar. Görüntülü konuşma ile iletişime geçen hırsızlar, “Evde para ya da altın var mı?” diye soruyor ve çocuğu evin bütün odalarında gezdiriyorlar. Tam 25 dakika evde arama yaptırıyorlar. Para ve altın olmadığını anlayınca telefonu kapatıyorlar. Benzer olayın Adana'da bir bale okulundaki öğrencinin başına geldiğini söyleyen Arman, o öğrencinin evdeki paraları hırsızların istediği adrese götürdüğünü ifade ediyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün de çocuk pornosuna karşı kendisini arayarak uyardığını belirten Arman, bazı çizgi filmlerin yarısında ekranda beliren bir pedofilinin canlı bağlantı ile tek başına olan çocuklara “Kapıyı kapat, donunu çıkar” gibi talimatlar vererek kayıt altına aldığını aktardı.

Arman'ın Hürriyet'te "Eyvah! Kötüler, teröristler dolandırıcılar, hırsızlar, sapıklar çocuklarımıza dadandı!" başlığıyla yayımlanan (23 Ağustos 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Gaziantep vahşeti… İnsanın kanının donduğu yer. Ötesi yok… Yani yok böyle bir kahpelik, kalleşlik! Kına gecesi dediğin şey, daha çok kadınların ve çocukların toplandığı bir eğlence. Belli ki, kadınları ve çocukları hedef almışlar. Bombayı patlatan da 12-14 yaşında bir çocuk. Öldürdükleri de kadın ve çocuk. İşlerin geldiği bu nokta, gerçekten akıllara ziyan. Delirir insan. Bir anne olarak da çıldırmamak mümkün değil.

Artık çocuklar meselesine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Kötüler, teröristler, hırsızlar, dolandırıcılar, sapıklar çocuklara her zamankinden daha fazla takmış durumda.

Bir arkadaşım anlattı.

12 yaşındaki oğlunu arıyorlar. “Emniyetten arıyoruz!” diyorlar. “Babanı yakaladık. Hırsızlık yaptı. Numarası bu. Sizin adresiniz bu. Annenin numarası da bu. Hatta ev telefonundan şu anda ara, bak gör meşgul çalacak. Çünkü bir arkadaşımız şimdi annenle konuşuyor.” Gerçekten arıyor ve bakıyor meşgul. O zaman bir şekilde inanıyor. Nasıl inanıyor demeyin, profesör Canan Karatay’ı bile dolandırdılar unutmayın. Çocukla yapılan bu konuşmalar bu arada görüntülü gerçekleşiyor. Kendi görüntülerini gizleyerek, “Evde para ya da altın var mı?” diye soruyorlar. Çocuğu evin bütün odalarında gezdiriyorlar. Tam 25 dakika evde arama yaptırıyorlar. Para ve altın olmadığını anlayınca telefonu kapatıyorlar.

Sonra anne baba eve geliyor, çocuğu ağlarken buluyor, ev darmadağın bu arada…

Ve tabii polise haber veriyorlar.

Adana’da annemin bale okulundaki bir öğrencinin başına da geldi bu.

Ama o tatlı kız, panikten ve korkudan, evde ne var, ne yok toplamış, “Şuraya getir!”dedikleri adrese götürmüş Küçük Saat’e bir yerde hırsızlara eliyle teslim etmiş, sonra da dolmuşla eve dönmüş.

Bir daha da ne hırsızlardan ne de teslim ettiği para ve mücevherden haber alınamadı.

Bitti, gitti.

Yani çocukların ellerindeki telefonlar bir suç aletine dönüşebiliyor. Bunu akılda tutmamız gerekiyor. Canan Güllü de ilginç bir noktaya değindi, sizi uyarmamı istedi.

Diyor ki…

“Arayanın, aradığı telefonun kayıtlı olduğu kişiye dair tüm bilgileri biliyor olması, hizmet sağlayıcıların gizlilik ilkesini iyi uygulayamadıklarını gösteriyor!”

Haklı.

Bir başka konuya daha dikkatimizi çekti Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı.

“Annelerin çizgi film izliyor diye boş bıraktığı çocuklar, pedofil şahıslar tarafından video ve fotoğrafları kaydedilerek istimara uğruyor. Çocuk pornosuna dahil ediliyorlar. Aman dikkat!”

“Nasıl yani oldum?” ben bunu duyunca…

Ayrıntılarını yakında yazacağım, belli çizgi filmler varmış. Siz, çocuğum kendi kendine çizgi film izliyor zannediyorsunuz, emin ellerde, güvende, öyle değil işte, 15. dakikada mesela biri canlı bağlanıveriyormuş ve çocuğa sorular sormaya başlıyormuş.

Çocuğunuzun yalnız olduğundan emin olduktan sonra da, “Kapıyı kapat, donunu çıkar” talimatlar veriyormuş, küçük çocuk da bütün bunları oyun niyetine yapıyormuş, kaydedildiğinden habersiz olarak…

Korkunç değil mi?

Allah’ım sen bütün sevdiklerimizi, özellikle de çocuklarımızı yeryüzündeki bütün kötülüklerden koru…

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