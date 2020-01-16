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Dünya

Uzmanlar 'teknokrat yer doldurucu' diyordu; Rusya'da alt meclis Putin'in yeni başbakan adayını onayladı

16 Ocak 2020 15:50

T24 Dış haberler

Rusya'da hükûmetin istifa etmesinden bir gün sonra parlamentonun alt meclisi Devlet Duması, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aday gösterdiği Mikhail Mishustin'i onayladı.

383 Duma üyesi Mishustin'in başbakan olmasına destek verirken, 41 vekil çekimser oy kullandı. Duma'da Komünist Parti dışında bütün partile Mishustin'i destekleme kararı almıştı.

Rusya'da İngilizce yayın yapan Moscow Times, bazı analistlerin Mishustin'i "Teknokrat yer tutucu" olarak nitelendirdiğini ifade etmişti.

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