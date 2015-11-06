Uzmanlar: Suriye'de hardal gazı kullanıldı



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) uzmanları, 21 Ağustos'ta Halep'in kuzeyindeki Marea bölgesindeki çatışmalarda hardal gazı kullanıldığı iddialarını doğruladı. Böylece Suriye'de hardal gazı kullanıldığı iddiaları ilk kez bağımsız uzmanlar tarafından doğrulanmış oldu.

Bir örgüt yetkilisi AFP ajansına açıklamasında, "Biz bulguları değerlendirdik, fakat sorumluların kimler olduğunu araştırmadık" dedi. Uzmanlar tarafından hazırlanan raporun OPWC üyesi ülkelere gönderildiği kaydedildi. Örgüt üyesi ülkelerin temsilcilerinin kasım ayının sonunda Lahey'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Aktivistler ve yardım örgütleri rapor etmişti

Aktivistler, Suriye'de ağustos ayının sonunda muhaliflerin kalesi sayılan Marea bölgesinde kimyasal silah kullanıldığını öne sürmüştü. Aktivistlerin iddialarına göre, aylarca Marea'da kontrolü ele geçirmek için çatışan IŞİD örgütü kimyasal silaha başvurdu. Çok sayıda yardım örgütü de bölgede kimyasal silah kullanıldığını rapor etmişti. Birleşmiş Milletler, 1993 yılında savaşlarda hardal gazı kullanımını yasaklamıştı. Etkisini 12 saat içinde gösteren hardal gazının genellikle öldürmediği, ancak iç kanama, kanser ve ciddi cilt sorunlarına yol açtığı belirtiliyor. Bu nedenle hardal gazı, kitle imha silahları arasında kabul edilmiyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ağustos ayında BM ve OPWC uzmanlarından oluşan bir ekibin Suriye'de klor ve diğer kimyasal silahları kullananları ortaya çıkarması kararı almıştı. Suriyeli muhalifler ve Batı, Esad rejiminin klor gazı ve varil bombası kullandığını öne sürüyor. Suriye yönetimi ise bu iddiaları geri çeviriyor. Suriye lideri Beşar Esad, 2013 yılının ekim ayında ülkesindeki kimyasal silah mühimmatının imha edilmesini onaylamıştı. Öte yandan son dönemlerde, radikal İslamcı IŞİD örgütünün Irak'taki çatışmalarda kimyasal silah kullandığı iddiaları yoğunlaşıyor.