Uzmanlar sosyal medyadan çocuk tacizi konusunda uyarıyor

İSTANBUL, (DHA)- BİLİNÇSİZ sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde bağımlılığı artırdığı ve çocukların asosyalliğine neden olduğuna dikkat çeken Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, aileleri sosyal medyadan çocuk tacizi konusunda uyardı.

Sosyal medya, sınırsız ve sonsuz faydalarının yanı sıra hatalı ve güvensiz kullanımıyla da tehlike saçıyor. Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav, hatalı kullanımı ile özellikle çocuklar üzerinde sosyal medya bağımlılığı ve asosyal etkiler başta olmak üzere pek çok olumsuz etkileri görünen sosyal medyanın, çocuk tacizi konusunda da büyük riskler taşıdığını söyledi.

\"ÇOCUKLARINIZI BİLİNÇLENDİRİN\"

Özel hayatla, sosyal paylaşımın çizgilerinin net bir şekilde çizilmemesinin sosyal ve psikolojik bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğini ifade eden Ümit Sanlav, \"Sosyal medyayı kullanırken dikkat etmemiz gerekenlerden biri günlük hayatta olduğu gibi sosyal medya konusunda da çocuklarımızı bilinçlendirmek, onları kollamaktır” dedi.

\"EBEVEYNLER DE KENDİ HESAPLARINA DİKKAT ETMELİ\"

Çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için, çocuğun kendi sosyal medya hesabını güvenli kullanması gerektiği kadar, ebeveynin kendi sosyal medya hesaplarını da bilinçli kullanması gerektiğinin altını çizen Sanlav şöyle konuştu:

“Sosyal medyada çocuklarımızın mahremiyeti, çocukların hesabı kadar, bilinçsiz ve güveniz bir kullanımla bizzat anne ve baba tarafından da ihlal edilebiliyor. Sosyal medya ortamlarında iyi niyetli olmayan ve sapık zihniyetli insanların rahatça gezindiğini aklından çıkartmaması gereken aileler, çocuklarının fotoğraflarını kendi hesaplarından herkese açık şekilde paylaşmamalı. Bu fotoğraflar sapık zihniyetli insanların amacına hizmet edebilir. Çeşitli fotoğraflar ve videolar hazırlanıp, değiştirip, farklı amaçlarla kullanabilirler. Çocuklarımızın resimleri ile sahte hesaplar açılabilir, bu sahte profiller ile kendisini çocuk gibi gösteren şahıslar, sosyal medya ortamlarında tehlike saçabilir.\"

KAPAK FOTOĞRAFI UYGULAMASINA DİKKAT!

Sosyal medya uygulamalarından Facebook\'ta kapak fotoğrafı bulunduğunu belirten Sanlav, bu fotoğraflarla ilgili de şu uyarıda bulundu:

\"Bu fotoğraflar herkese açık ve değiştirilemez. O yüzden çocuklarımızın fotoğraflarını kapak fotoğrafı yapmamalıyız. Profil fotoğrafları da standart olarak ilk başta \'herkese açık\' olarak paylaşılsa da \'gizliliği düzenle\' seçeneği kullanılarak sadece arkadaşlara açık hale getirilmelidir. Her ne kadar sosyal medya mecralarında 13 yaşın altında üyelik alınamaz denilse de, resmi belge ile müracaat edilmediği için,bu durum aslında yaş sınırı olmadığı anlamına geliyor. O halde yaşı tutmadığı halde sosyal medya kullanıcısı olan çocukları korumak ailelere düşüyor.\"

ARKADAŞ ÇEVRESİNİ KONTROL EDİN

Anne baba kendi hesaplarında dikkat ettiği herkese açık paylaşımlar konusunda çocukların hesaplarında da dikkat etmelileri gerektiğinin altını çizen Sanlav, \"Çocuk tanımadığı kişilerle arkadaş olmamalı, tanımadığı kişilerden gelen arkadaşlık ve takip tekliflerini kabul etmemeli. Çocuğun her bir arkadaşı tek tek kontrol edilmeli, gerçekten kim olduğunu bildiği kişiler ile iletişim halinde olduğundan emin olunmalıdır. Art niyetli insanlar çocukla özel anları hakkında konuşup, daha sonra \'annene, babana şikayet ederim\' şantajı ile her istediğini yaptırabilir. Çocuğu taciz ve istismar edebilir, evden kaçmaya zorlayabilir, evden hırsızlık yapmaya zorlayabilir\" ifadelerini kullandı.

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