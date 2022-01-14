Uzmanlar, Sağlık Bakanlığı'nın PCR testi kararını değerlendirdi: Hastalığın Yayılmasını Arttıracaktır

Bundan böyle PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak olmasıyla ilgili konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Omicron varyantının şu anda baskın varyant olduğu yönünde açıklama yapmasına rağmen son Bilim Kurulu toplantısında alınan kararların, bilime uygun olmadığını ifade etti. İstanbul’daki vaka sayılarının 4-5 kat arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, hastaların izolasyonundan vazgeçilmesi anlamına gelen bu kararların, hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak ve arttıracak yönde kararlar olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son Bilim Kurulu Toplantısı’nda, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını, bundan böyle PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını açıkladı.

6 Eylül 2021 tarihinde başlatılan uygulamaya göre, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler ve birçok etkinliğe katılabilmeleri için PCR testi talep ediliyordu.

"Bu uygulamayı, bilime uygun bir açıklama olarak değerlendirmiyoruz"

VOA Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, “Gerçekten gelinen durum kabul edilebilir bir durum değil. Vaka sayılarının bu kadar yüksek olduğu bir zamanda salgın kontrolunun tamamen elden bırakıldığı anlamına gelen bu uygulamayı, bilime uygun bir açıklama olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü günlük vaka sayıları, salgının başından beri en yüksek sayıya ulaşmış durumda. Şu an içinde bulunduğumuz durumda bu tedbirlerin gevşetilmesine dayanak olacak yerden çok uzaktayız. İstanbul’daki vaka sayılarının 4-5 kat arttığını biliyoruz. Gerçek vaka sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Hastane başvurularında bir artış da söz konusu. Daha önceki vaka artışlarında gördüğümüz gibi önce vaka sayıları artıyor ardından da hastane başvuruları artıyor. Daha sonra da yoğun bakımlar doluyor. Şu an yoğun bakımlar tam dolu değil ama yatan hasta sayısında bir artış olduğunu da görmek lazım. Önümüzdeki günlerde bunun yoğun bakım ve vefat sayılarına da yansıyacağını kolaylıkla tahmin edebiliriz. Bu durumdayken salgın kontrolunun tamamen bırakılması, kişilere sadece aşınızı olun, maskenizi takın önerilerinde bulunulması yeterli değil. Çünkü hastaların izolasyonundan vazgeçilmesi anlamına gelen bu karar, hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak ve atrtıracak bir karardır. Ayrıca bunun epidemiyoloji bilimiyle çeliştiğini de vurgulamak isterim. Daha çok insanın ölümüne neden olacak bu kararların sonuçları ağır olacaktır diye düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“PCR testi kısıtlamanın aksine yaygınlaştırılmalı”

PCR testi uygulamasının kısıtlamasının aksine yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Küçükosmanoğlu, “Semptomu olmayanlara test yapılmaması gibi bir uygulamaya başlanacağı söylendi. Halbuki temaslı kişiler hatta aşılı kişiler de hastalık taşıyabiliyor. Hafif geçiriyor olsalar bile insanlar bu hastalığı yayabiliyorlar. Özellikle işyerlerinde, okullarda, toplu taşımalarda yani kalabalık bulunulan ortamlarda, insanlar birbirlerine çok yakın temas halindeler. Bu da hastalığın yayılması ve yüksek riskli kişilerle aynı ortamda bulunup onlara hastalığı bulaştırıp, ölümlerine ya da yoğun bakıma yatışlarına neden olacaktır. Bu sebeple aşıların ve testlerin yaygınlaştırılmasını ve izolasyon tedbirlerinin de devam etmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

"Omicron varyantı nedeniyle bu hastalık çok hızlı yayıldı, adeta kontroldan çıktı"

Salgının başından bu yana Covid-19 hastalığıyla ilgili verilerin şeffaf paylaşılmadığını ifade eden Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü politikaların doğru olmadığını söyledi. Prof. Küçükosmanoğlu, “Sağlık Bakanı, Omicron’un baskın varyant haline geldiğini söyledi ama biz bu sayıları bile bilmiyoruz. Sadece bakanın açıkladığı kısmi verilerle bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim gördüğümüz, Omicron varyantı nedeniyle bu hastalığın çok hızlı yayıldığı, adeta kontroldan çıktığıdır. Bu varyantın daha hafif seyrettiği konusundaki verilerin de yeterli olmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.