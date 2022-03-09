Uzmanlar: Rusya ordusu lojistik problemlerini çözüyor; günler içinde Kiev'e saldırabilir

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Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgal etme girişimi Moskova'nın planladığından çok daha kaotik devam ediyor. Binlerce Rus askeri ve askeri aracı başkentin kuzeybatısında günlerdir bekliyor. Uzmanlar, Rusya'nın kısa süre içinde lojistik problemlerini aşıp, başkente günler içinde saldıracaklarını düşündüklerini belirtti.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü, analizleri sonucunda Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda, kuzey batısında ve batıdaki eteklerinde yoğunlaştığını tespit etti. Çalışmayı yürüten uzmanlar, Rus askerlerinin 24 ila 96 saat arasında başkente saldırmaya başlayacağını öngördü.

Uzmanlar, Rus askerinin ne kadar başarılı olacağını "ne kadar iyi tekrar teçhizatlanabildikleri, tekrar organize olabildikleri ve planlama yapabildiklerinin belirleyeceğini" ifade etti.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü Rus Çalışmaları Programı Direktörü Michael Kofman, "Bu operasyonun hiçbir yanı mantıklı durmuyordu. Asla yapmalarını bekleyeceğiniz şeyi yapmadılar" değerlendirmesinde bulundu.